Rootsi kroonprintsess Victoria ja prints Daniel. Foto: Reuters/Scanpix

Prints Daniel sobib hoiatavaks eeskujuks

Rootsi kroonprintsess Victoria abikaasa prints Danieli investeering on investeerimisspetsialisti sõnul näitlik õppevahend selle kohta, et kõiki mune ei maksa ühte korvi panna, vahendab Kauppalehti Rootsi Expresseni uudist.

Prints Daniel ostis 2015. aastal mängufirma Starbreeze’i aktsiaid ligikaudu 187 000 Rootsi krooni ehk 18 000 euro eest. Expresseni kirjeldusel oli tegemist investeeringuga alustavasse firmasse, milles prints nägi head potentsiaali. Investeering osutuski edukaks ja kiiresti kerkis investeeringu väärtus kahekordseks - 379 000 krooni ehk 37 000 euro suuruseks.

Pärast seda on aga aktsia tasapisi järjest odavnenud. Prints Daniel müüs aktsia eelmise aasta kevadel, kui tipptulemusest oli järel vaid pool. Kahjumit ta siiski ei kandnud, vaid jäi ostuhinnaga võrreldes väikselt plussi.

Rootsi kuningakoda kinnitas lehele, et prints Daniel on Starbreeze’i aktsiatest loobunud.

Kummaline on see, et kõik tema aktsiainvesteeringud olidki ainult ühes firmas. Expresseni küsitletud investeerimiseksperdi Johanna Kulli sõnul võiks prints Danieli investeerimisstrateegiat pidada näitlikuks õppevahendiks sellest, et kõiki mune ei tohi ühte korvi panna. Kulli sõnul on see investeering ka hoiatav näide, kuidas ühte aktsiasse investeerimine võib viia investeeringu väärtuse kaotuseni.