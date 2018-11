Simson: silla tasuvusuuring on hea algus

Kas silda Saaremaale ehitada saab, peab näitama keskkonnamõjude uurimine, ütles majandusminister Kadri Simson. Foto: Andres Haabu

Ükskõik, millise Saaremaa silla või tunneli kasuks tulevikus ei otsutataks, on see odavam kui praamiühendus, tõdes majandusminister Kadri Simson. Samas rõhutas ta, et silla ehitamise võimalikkus saab selgeks alles pärast keskkonnamõjude hindamist.

"Peamise asjana kinnitas uuring, et kõik kolm trassivalikut – nii kaks silda kui ka tunnel – on sotsiaalmajanduslikult tasuvad võrdluses praamidega, sealhulgas lõunapoolne sild on parima tulu-kulu suhtega. Seega alustuseks on see hea näitaja. Aga tulevikus oleks selgelt vaja lisaks ehitusmaksumuse kohta täpsustusi," kommenteeris Simson maanteeameti tellitud uuringu tulemusi.

Küsimusele, kas samas uuringust selgunud hinnavahe, mis oli avaliku ja erasektori partnerluse (PPP) kahjuks, selle variandi ministri jaoks välistab, vastas Simson vaid, et finantsanalüüsist selgus, et kõige mõistlikum/odavam oleks ühendust finantseerida laenuga, kõige kulukam variant on PPP. Kokkuvõttes teeb riik igal juhul võimalikule rahastusele – laen või PPP – riigihanke, lisas ta.

Simsoni sõnul on väga oluline meeles pidada, et parima trassi valik selgub alles eriplaneeringu ja sellega toimuva täpsustava keskkonnamõju hindamise tulemusena, kõik võimalikud püsiühendused jäävad aga Natura alale. Hindamine kestab paar aastat ja seega ei ole praegu kindlust, kas keskkonnamõjud üldse lubavad silda või tunnelit ehitada.