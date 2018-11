Elroni uueks juhiks saab alates 2019. aasta jaanuarist majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi senine kantsler Merike Saks, kes on fotol koos välisministeeriumi kantslerist abikaasa Rainer Saksaga. Foto: Postimees/Scanpix

Elroni uueks juhiks saab ministeeriumi kantsler

Riigifirma Elron nõukogu kinnitas teisipäeval ettevõtte uueks juhiks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsleri Merike Saksa, kes asub ametisse tuleva aasta 7. jaanuaril.

Elroni nõukogu esimehe Siiri Odrats-Koni ütles pressiteate vahendusel, et Merike Saks on tugeva strateegilise mõtlemise ja hea analüüsivõimega juht, kel on pikaaegne tippjuhtimise kogemus avalikust sektorist ning samuti riigi äriühingute ja sihtasutuste nõukogudest.

Merike Saks ütles, et uued väljakutsed ootavad Riisipere–Turba raudteeliini valmimisel. "Ehk õnnestub tulevikus liinidele tuua mõned uued rongid," lisas ta.

Varem on Merike Saks töötanud Eesti Standardikeskuse tegevdirektorina, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja teenuste direktori, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhatajana, siseturu asekantsleri ja kantslerina.

Elroni juhi avalikul konkursil osales 51 kandidaati. Elroni eelmine juhatuse esimees Olle Tischler lahkus septembri lõpus ametist omal soovil.