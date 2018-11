Infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonisektori tööandjad on valmis järgmisel aastal palku tõstma. Foto: Raul Mee

IT-sektor plaanib palgatõusu

Enam kui pooled infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonisektori ning hariduse valdkonna tööandjad plaanivad järgmise kuue kuu jooksul põhipalkasid tõsta, selgub värskest uuringust.

Järgneva poolaasta jooksul tahavad töötasu suurendada 64% haridus- ning 54% infotehnoloogia- ning telekommunikatsioonisektori tööandjatest, selgub tööportaali CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri tööandjate tööturu- ja palgauuringust.

"Enam kui pooled tööandjad (55%) leidsid, et palgatasemeid tuleb korrigeerida, kuna olukord tööturul on keeruline ja napib sobivaid töötajaid," ütles CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt.

Ehituses väiksem valmisolek

Auväärt lisas, et kõige vähem on palgatõusule järgmise kuue kuu jooksul avatud masinate seadmete remondi ja hooldusega tegelevad ettevõtted ning ehitussektori tööandjad – teisalt plaanib palgatõusu ikkagi umbes viiendik nende valdkondade tööandjatest ja paljud selles sektoris tegutsevatest ettevõtjatest tõid välja, et nad on juba lähiajal palku tõstnud.

Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder ütles, et viimase kuue kuu jooksul olid põhipalgad tõusnud kolmandikus (34%) kuni viie töötajaga ettevõtetes, samas kui üle saja töötajaga asutustest oli põhipalkasid tõstnud rohkem kui pooled (65%). Samuti on suuremate organisatsioonide seas märksa enam neid tööandjaid, kes kavatsevad palku tõsta – kui üle saja töötajaga organisatsioonidest kavatseb töötajate põhipalkasid tõsta 60% uuringus osalenutest, siis kuni viie töötajaga ettevõtetest alla neljandiku (23%) vastajatest.

Uusi töökohti plaanitakse enim panganduses ja kindlustuses

Uusi töökohti kavatseb järgneva kuue kuu jooksul luua 39% tööandjaid – 70% pangandus- ja kindlustussektori, 58% ehitussektori ja 53% tervishoiusektori tööandjatest. Lisaks soovitakse keskmisest rohkem värvata tööjõudu infotehnoloogiasektoris, kus pooled tööandjad valmistuvad järgmise kuue kuu jooksul lisatöökohtade loomiseks, selgitas Auväärt.