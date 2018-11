Raadiohommikus: alkoholitootjad seisavad vastu Reformierakonna aktsiisieelnõule

Alkoholitootjate ja maaletoojate liidu tegevjuht Triin Kutberg. Foto: Andres Haabu

Neljapäevases hommikuprogrammis on külas alkoholitootjate ja maaletoojate liidu tegevjuht Triin Kutberg, kes selgitab, miks liit on vastu Reformierakonna ettepanekule langetada alkoholi aktsiis tagasi 2017. aasta alguse tasemele ja kes tegelikult taolisest muudatusest kasu lõikaks.

Samuti tuleb Äripäeva raadio otsestuudiosse Eesti elektroonikatööstuse liidu tegevjuht Arno Kolk, kes annab ülevaate sektori ettevõtete edulugudest, aga ka väljakutsetest, mida arutatakse neljapäevasel liidu seminaril.

Stuudios on Allan Rajavee ja Liis Amor.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00–12.00 "Poliitikute töölaud". Sellel nädalal lahkame EKRE valimislubadust viia läbi kohtureform.

Stuudios tutvustab kohtureformi jurist ja EKRE korruptsioonivastase toimkonna juht Kert Kingo ning seda kommenteerib endine kohtunik Helve Särgava, kes kuulub nüüd Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda. Saadet juhib ajakirjanik Eliisa Matsalu.

13.00–14.00 "Imeline teadus". Saates arutletakse selle üle, et eestlased ja venelased kolivad üha enam teineteisest lahku elama, koondudes etniliselt ühtsetesse linnaosadesse. Uurimise all on elukohasegregatsiooni põhjused, millest tuleb rääkima sel teemal doktoritöö kaitsnud Kadi Mägi.

Lisaks kõneleme sellest, et Tallinnas toimub Eesti Maaülikooli osalusel korraldatud konverents teemal, kuidas rajada Rail Balticut ja teisi suurprojekte inimsõbralikult. Sellest tuleb saatesse rääkima ürituse üks korraldajaid, Eesti Maaülikooli geomaatika õppetooli dotsent Evelin Jürgenson. Saadet juhib Alo Lõhmus.

15.00–16.00 "Kullafond". Öeldakse, et kui soovid laipa peita, siis peida see Google'i otsitulemuste teisele leheküljele. Kuidas aga teha nii, et ettevõte ilmuks otsitulemustes välja esimeste seas, ja kuidas Google töötab, sellest räägib Kullafondi kuuluvas saates "Kasulik Äripäev" Google AdWordsi ekspert ja Google'is töötanud Karl Pae. Saatejuht on Rivo Sarapik. Saade oli esmakordselt eetris jaanuaris.

Kuula raadiot otse SIIT.