Alkoholitootjate liit: kange alkoholi aktsiis Läti tasemele või vähemalt maksurahu

Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liidu tegevjuhi Triin Kutbergi sõnul proovib Reformierakond kirjutada ajalugu ümber ja maha salata, et Taavi Rõivase valitsuse kangele alkoholile kehtestatud aktsiisid algatasid piirikaubanduse Lätiga. Foto: Andres Haabu

Kuigi praegu on alanud juba valimiste-eelne periood loodab Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liit, et hoolimata praegusest tasakaalutust debatist suudab märtsis ametisse astuv valitsuskabinet vaadata alkoholiaktsiisi küsimust tervikuna ja langetada kõigi osapoolte huve kaasav valik.

Äripäeva raadio hommikuprogrammis möönis liidu tegevjuht Triin Kutberg, et poliitikute vahel on aktsiisipoliitika debatt kujunenud kaevikusõjaks, kus ettevõtjate hääl ei kostu. „Poliitikute mälu on lühiajaline ja kõigest väest püütakse õigustada enda mineviku poliitikat,“ hindas Kutberg praegust arutelu. „Seejuures ei otsita lahendust suuremahulisele Läti piirikaubanduse probleemile.“ lisas ta.

Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liit pole debatist kõrvale jäänud . Nimelt jäi liidule silma Reformierakonna üks peamisi valimislubadusi – pöörata aktsiisid tagasi 2017. aasta veebruari tasemele. Sisuliselt tähendaks see naasmist Taavi Rõivase viimase valitsuse aktsiisimäärade juurde. Taoline tagasipööramine soosiks Kutbergi sõnul eelkõige lahja alkoholi tootjaid.

Nimelt tekib Kutbergi sõnul seaduses ebavõrdus, kuna õlle ja kange alkoholi puhul maksustatakse joogis etanooli protsenti ehk alkoholi osa joogis eri määradega. „Praegu ütleb seadus, et kanges alkoholis peab etanooliprotsent olema kõrgemalt maksustatud kui õlles. Vahe on praegu 1,5kordselt lahja alkoholi kasuks,“ selgitas Kutberg.