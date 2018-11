Majandus- ja taristuminister Kadri Simson tahab, et Soome ühineks Rail Balticu ühisettevõttega. Foto: Andras Kralla

Kadri Simson kutsub Soomet Rail Balticu projekti

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson kohtub täna Helsingis Soome transpordi- ja kommunikatsiooniminister Anne Berneriga ja teeb Soomele ettepaneku ühinemiseks Rail Balticu ühisettevõttega.

Simsoni sõnul on Soome olnud Rail Balticu toetaja, kuid ühe aktsionärina saaks ta ise rohkem kaasa rääkida projekti arengule. "Soome osalus annab ka võimaluse tuua projekti väga kõrgetasemelist raudteealast tehnilist oskusteavet ja kogemust," ütles minister pressiteates.

Simson tõi välja, et koostöös on lihtsam tutvustada Soome tööstus- ja logistikasektorile uue raudtee võimalusi äri laiendamisel, mis omakorda loob eeldused saada tulevikus raudteele rohkem kaupa ja reisijaid. Minister lisas, et Rail Balticu põhjapoolne pikendus hakkab jõudma Soome kaudu Põhja-Jäämere sadamateni, mis potentsiaalselt saab osaks Soomet läbivale uuele arenevale transiidikoridorile.

Ettepanek Soomele liituda ühisettevõttega tehakse koostöös Läti ja Leeduga ning seda toetab ka Euroopa Komisjon.

Lisaks arutavad ministrid Tallinna–Helsingi tunneli teemal, mis on Simsoni sõnul loogiline jätk Rail Balticule. "Mõistagi on tunnel ülikallis projekt ja seega näeme, et see võiks olla osa Euroopa Liidu finantseeritud transporditaristust," lisas ta.