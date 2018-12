Selle nädala esiuudis oli Utilitase müük. Foto: Reuters/Scanpix

Nädala lood. Järjekordne suurtehing ning krüptomiljonid Tallinnas

Selle nädala suurim uudis oli Utilitase suurtehing, põnevaid teemasid jätkus aga veelgi.

Järgnevalt ülevaade Äripäeva selle nädala lugudest.

AUSTRAALIA FOND LEIDIS UTILITASE

Eesti energiakontsern Utilitas teatas kolmapäeval, et 85% ettevõttest omandab Austraalia infrastruktuurifond European Diversified Infrastructure Fund II. Fondi jaoks on tegu pikaajalise, 10–20aastase investeeringuga.

Tehingu tulemusena teenis Utilitase senine omanikfirma 320 miljonit eurot, suurim osanik Kristjan Rahu sellest omakorda ligi 280 miljonit eurot. Pärast tehingu lõppu kuulub Rahule ning teistele senistele aktsionäridele kokku 15% Utilitasest. Osaluse jagamine on Rahu sõnul proportsionaalne varasemaga ehk järele jäänud 15%st kuulub suurim osakaal talle.

Omajagu furoori põhjustas Utilitase tehing ka sellega, et ettevõtte 260 töötajat said igaüks 50 000 eurot, millest pärast maksude maha arvamist jääb umbes 30 000.

100 MILJONINE ANDMEKESKUS SAUELE

Suuri rahasid pööritatakse aga ka Sauel, kuhu tuleb 100 miljonit eurot maksev andmekeskus. Mastaapne projekt peaks Eestisse oma andmeid hoidma meelitama ka suured välisfirmad.

PAXFULI KRÜPTOÄRI

Nädala krüptopomm tuleb aga Tallinnast. Sel kolmapäeval kirjutas Äripäev krüptoettevõttest Paxful, mille näol on tegu inimeselt inimesele bitcoini ostuplavormiga. Seda kasutab suisa 3 miljonit, peamiselt arengumaades elavat inimest. Nädala käive jääb 20 miljoni dollari juurde. Iseäranis huvitav on, et Pafxulile lükkas hoo sisse veebisait Backstage, mida on muuhulgas nimetatud maailma suurimaks lõbumajaks.

DROONIDE MÄNG

Kellele krüptoteemad on veidi võõrad, võib aga uudistada tinglikult öeldes veidi maisemaid teemasid. Äripäev kirjutas nädala alguses, et Eesti Lennuakadeemia eurotoetuse abiga tehtud teadusuuring tõi tüli majja – algatatud on kaks kriminaalasja ja välistatud pole ka hagi esitamine lennuakadeemia vastu.

Vaidlus käib selle üle, kas Instigo Eesti OÜ tellitud ning 600 000 eurot maksnud uuringu käigus valmis droon-helikopteri uus lahendus ja kas Eesti Lennuakadeemia uurimisgrupi liikmed kõndisid selle lahendusega teise firmasse või mitte.

NORDICA TULEVIK NING ARENGUD EUROOPA LENNUNDUSES

Kellele lendavad objektid aga huvi pakuvad, võib uudistada ka intervjuud Nordica äriarenduse endise juhi Sven Kukemelkiga, kes rääkis nii Eesti lennundusturust kui Euroopa lennunduses toimuvast laiemalt.

PALGATÕUS ÜHEMEHEFIRMADES

Iga kuues dividendide maksmist palgale eelistav ühemehefirma on maksu- ja tolliameti kampaania peale hakanud endale rohkem palka maksma. Keskmine palgatõus on 280 eurot.

