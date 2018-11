Kuidas sai Kristjan Rahust Tallinna küttekuningas?

Kristjan Rahu esines 2014. aastal Äriplaani konverentsil. Foto: Eiko Kink

Kristjan Rahust sai Tallinna küttekuningas tänu kahele suurtehingule ning neli aastat tagasi ütles ta, et ei kavatse mitte kunagi loovutada Utilitases kontrollosalust kellelegi teisele.

Rahule kuuluv OÜ Utilitas on alates 2012. aasta oktoobrist energeetikaettevõtete Tallinna Küte, Eraküte ning 2011. aasta detsembrist firma Tallinna Elektrijaam omanik. Rahu omandas Prantsuse firmale Dalkia kuulunud Tallinna Elektrijaama enamusosaluse 2011. aastal 90 miljoni euroga. Aasta hiljem ostis ta Äripäeva andmetel ligi 80 miljoni euroga Dalkialt Tallinna Kütte ja Erakütte.

"Mine tea, mis elu toob, aga üks on selge, et see asi on mulle nii südamelähedane ja siia on nii palju energiat ja vaeva pandud, et kontrollosalust ja juhtimiskontrolli ma mitte kunagi ei loovuta," ütles Rahu 2014. aastal Äripäevale antud intervjuus. Rahu sõnul oli tal võimalik need suurostud teha, sest ta on olnud edukas ettevõtja ja ta pole oma edukatest tehingutest jooksnud meediasse rääkima.

Enne Dalkia Eesti firmade ostmist oli Rahu Dalkia partneriks ja teenis 13 aastat järjest igal aastal dividendidena 10–15 miljonit krooni. Lisaks on ta pidanud enda üheks edukaks tehinguks kütusefirmas E.O.S olnud osaluse müümist, millega ta enda väitel teenis üheksakohalise summa. Rahu oli üks vähestest ettevõtjatest, kes oli nõus 2014. aastal avalikustama eraisikuna 2013. aastal riigile tasutud tulumaksusumma, milleks oli 570 000 eurot.