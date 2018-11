Sajad ühemehefirmad tõstsid maksuameti kampaania peale palka

Kampaania ühemehefirmade palgamaksmise parandamiseks on alanud rahulikus tempos. Foto: Andras Kralla

Iga kuues dividendide maksmist turutasemel palgale eelistav ühemehefirma on maksu- ja tolliameti kampaania peale hakanud endale rohkem palka maksma, keskmine palgatõus on 280 eurot.

"Valimisse kuuluva 1800 isiku septembrikuu tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsioonide järgi on nende isikute tööjõumaksud suurenenud kokku 303 000 euro võrra ning uusi isikuid on deklaratsioonidesse lisandunud kokku 37. Käitumist muutnud ettevõtete arv on kokku 332 ning see puudutab 325 füüsilist isikut," ütles maksu- ja tolliameti pressiesindaja Kaia-Liisa Tabri.

See 303 000 eurot on viimase kuue kuu peale kokku, keskmiselt 50 000 eurot kuus. See omakorda teeb keskmiselt 154 eurot tööjõumakse palgasaaja kohta kuus. Kui dividendi ootuses juhttöötaja endale maksuvaba tulu ei arvestanud ega juhatuse liikmele töötuskindlustust ei maksnud, siis keskmiselt tõstsid ühemehefirmad oma ainsal töötajal või juhatuse liikmel brutopalka 280 euro võrra.

Kampaania algas kevadel