Sauele tuleb 100miljoniline andmekeskus

Sellele praegu veel tühjale krundile kerkib järgmisel aastal Balti suurim andmekeskus. Foto: Andras Kralla

Soome ja Eesti investoreid ja tehnoloogiaeksperte koondav MCF Group Estonia OÜ kavatseb järgmisel aastal ehitada Sauele Balti suurima andmekeskuse. Mastaapne projekt läheb kokku maksma hinnanguliselt 100 miljonit eurot ja peaks Eestisse oma andmeid hoidma meelitama ka suured välisfirmad.

Projekti veab juba 2015. aastast MCF Groupi juhatuse liige, telekomisektori taustaga Kert Evert, kes on varem töötanud näiteks Tele2 Eesti võrguhalduse juhina. Ajapikku nägi Evert, et turul on korraliku andmekeskuse rajamiseks tühi nišš.

"Olen 20 aastat telekommunikatsioonifirmades töötanud, alustasin lihtsa hooldusinsenerina Elisas. Vahepeal oli ka oma ettevõte. Endisele tööandjale Tele2-le sai ehitatud üks serveriruum, mis tegelikult andis praegusele projektile hoo sisse. Otsides pinda jõudsin arusaamale, et polegi ühtegi asukohta võtta," rääkis Evert.

Praegu on andmekeskustega Eestis projekti vedajate hinnangul viletsad lood just riskide maandamise koha pealt. Esiteks peab olema tagatud seadmete töökindlus, teiseks aga ka füüsiline turvalisus.