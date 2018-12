Rohkem naisi juhtkonda!

Mitmekesisus ettevõtete juhatuses loob uusi väärtusi ja oskusi, toob kaasa uuendusi, suurendab ettevõtte turuosa ja kasumlikkust, kirjutab Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse juht Christer Haglund.

Christer Haglund Foto: Jana Laigo

Thomas, Michael, Markus ja Stefan – need on Euroopa ettevõtete juhtkondades neli kõige levinumat nime. Miks see on oluline? Sest paljudes riikides on Thomaseid ja Michaeleid juhtkondades kokku rohkem kui kõiki naisi, olenemata nimest. Ja mis siis?