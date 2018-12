Nordica juht Hannes Saarpuu. Foto: Liis Treimann

Nordica kaalub ideed Regional Jet LOTilt välja osta

Nordica juht Hannes Saarpuu ütles intervjuus Äripäevale, et Poola lennufirma LOT ei pruugi pikas perspektiivis olla nende lende opereerivale ühisettevõttele Regional Jet kõige parem partner, mistõttu väärib kaalumist idee ettevõte LOTilt välja osta.

Lennufirma nõukogu esimees Peeter Tohver tunnistas, et Regional Jeti väljaostmine on kaalumisel, kirjutas ERRi uudisteportaal. "Kui me LOTiga alustasime nüüd juba vist natuke rohkem kui aasta tagasi, siis oli üks olukord ettevõtetel, täna on natuke teine olukord ja ühe alternatiivina on see võimalus täiesti aktiivne," kommenteeris Tohver ERRile.

Nordica lende opereerivast tütarettevõttest Regional Jet kuulub 49 protsenti lennupartner LOTile.

Riigi eraldatud 40 miljonist eurost on Nordical praeguseks alles veel 25 miljonit, ei Tohver ega majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsler Ahti Kuningas kommenteeri, kas sellest piisaks Regional Jeti väljaostmiseks või kui palju see üldse maksma läheks.

Miks üldse Nordicat vaja on ja kuidas näeb suhteid LOTiga Nordica juht Hannes Saarpuu, saad pikemalt lugeda sellest intervjuust. Intervjuus Äripäevale arutles Saarpuu ka selle üle, kas LOT on pikas perspektiivis Nordicale kõige parem partner Regional Jeti arendamisel või tuleks edasi minna ise ja LOT välja osta.