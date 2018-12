Nordica juht: Nordica on Eestile nagu varuelektrijaam

Suvel Nordica juhiks saanud Hannes Saarpuu on viimastel kuudel tõusnud peaaegu meediastaariks – inimestele paistab Nordicas toimuv väga korda minevat. Saarpuu ütleb, et tegelikult peab mõistma, et rahvuslike lennufirmade idee ja kontseptsioon on aina enamatel juhtudel ajalugu. Nordica aga tema sõnul LOTist sõltuvuses ei ole ja äriperspektiiv allhankeäri kujul on tegelikult hea. Foto: Liis Treimann