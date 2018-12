Tehaseid pannakse kinni, kuid majandusele on see hea

Nii Swedbanki juht Robert Kitt (vasakul) kui ka LHV juht Erki Kilu ennustasid, et palgasurve tõttu võib nii mõnigi ettevõte järgmisel aastal uksed kinni panna, mis poleks ilmtingimata halb tendents. Foto: Andres Haabu

Jätkuv palgasurve sunnib tagant majanduse ümberprofileerimist, samas võib kahandada majanduse potentsiaali. Sedasi ennustasid eile toimunud panganduse aastat kokkuvõtval ümarlaual pangandusjuhid tuleva aasta perspektiivi.

Pangandusliidu juhatuse esimees ja LHV juht Erki Kilu märkis, et järgnev aasta võib kaasa tuua ka muu hulgas ettevõtete kokkutõmbamisi, kuna ei suudeta kaasas käia palkade kasvuga. See tähendaks omakorda raskusi üksikisikute tasandil, kuid pigem lühiajaliselt, kuna töökäsi on jätkuvalt vaja. "Võib-olla on isegi hea, kui tänu palgasurvele peavad mõned ettevõtted oma uksed kinni panema, sest inimestel on praegu oluliselt parem uus töö leida," lausus ta.