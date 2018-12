Tallinnas jagati arhitektuuripreemiaid

Täna tunnustati Tallinnas Salme kultuurikeskuses Eesti arhitektuurimaastiku 16 säravamat tööd ja tegijat.

Vaade Äripäeva kontorile Lutheri masinasaalis. Foto: Andres Haabu

Eesti Arhitektuuripreemiad 2018 auhinnatseremoonial kuulutati välja Eesti Kultuurkapitali, Eesti Arhitektide Liidu, Eesti Sisearhitektide Liidu ning Eesti Maastikuarhitektide Liidu preemiate laureaadid.

Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali preemiad 2018

Peapreemia: Eesti Ajaloomuuseumi Filmimuuseumi arhitektuur, sisearhitektuur ja välialad.

Autorid: Anto Savi, Margus Soonets, Jürgen Lepper (BOA Arhitektid). Välialad: Kersti Lootus, Lidia Zarudnaja, Ivi Vartsen, Siim Lootus, Kalle Pruuden, Margus Triibmann (Lootusprojekt). Sisearhitektuur: Kariina-Kristiina Kaufmann, Kadi Karmann, Peeter Klaas, Ville Lausmäe (VL Sisearhitektuur). Tellija: Eesti Ajaloomuuseum. Ehitaja: Oma Ehitaja

Tegevuspreemia: Näitus ja raamat "Kopli sonaat. Vene-Balti laevatehas" Arhitektuurimuuseumis.

Kuraator: Oliver Orro (Eesti Kunstiakadeemia). Näituse kujundus: Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla (KUU arhitektid). Graafiline kujundus: Triinu Silla (TRIKK). Kaasaegsed fotod: Martin Siplane. Näitusega kaasnenud publikatsiooni kaasautorid: Robert Treufeldt ja Maris Mändel. Kujundaja: Kristo Kooskora

Tegevus- ja protsessipreemia: Balti jaama turg.

Autorid: Lembit-Kaur Stöör, Martin Tago, Maia Grimitliht, Raivo Kotov, Andrus Kõresaar, Kristo Rämson (KOKO arhitektid). Sisearhitekt: Kärt Loopalu. Maastikuarhitekt: Eleriin Tekko. Tellija: Astri Grupp. Ehitaja: Mapri Ehitus

Maastikuarhitektuuri preemia: Vaksali väljak Tartus.

Autorid: Mirko Traks, Henn Runnel, Karin Bachmann (Kino maastikuarhitektid), Tõnis Arjus (Tartu Linnavalitsus). Peaprojekteerija: Indrek Lensment (Tinter-Projekt). Tellija: Tartu Linnavalitsus. Ehitaja: Tref

Eesti Sisearhitektide Liidu preemiad 2018

Aastapreemia pälvisid neli võrdse kaaluga objekti:

Kulla leerimaja. Autor: Liis Tarbe (Karlerik Tarbe). Vastutav arhitekt: Kalle Kadalipp (VMT Ehitus). Tellija: Halliste Vallavalitsus. Ehitaja: Silindia Ehitus

Lutheri masinasaal. Autorid: avaliku ala ja büroode sisearhitektuur – Hanno Grossschmidt, Tomomi Hayashi, Liis Voksepp, Marianna Zvereva, Anna Endrikson, Jüri Nigulas, Andres Ristov, Sander Treijar (Hayashi Grossschmidt Arhitektuur); kohvik, näituseala ja istumisalade sisearhitektuur – Kadri Tamme (Kadri Tamme Sisearhitektuur). Konstruktsioonid: Maari Idnurm, Merith Auksmann, Eerik Kask (Ekspertiis ja projekt). Tellija: Lutheri Ärimaja. Ehitaja: Nordecon

Eramu Viimsis. Autor: Kärt Tähema. Arhitektuur: Mateusz Kuo Stolarski (Tamizo Architects). Tellija: eraisik. Ehitaja: Nordecon Betoon

Näitus „Mõeldes labürindist. 50 aastat Tallinna graafikatriennaali” Kumu kunstimuuseumis. Autorid: Raul Kalvo, Helen Oja. Kuraatorid: Eha Komissarov, Elnara Taidre. Graafiline Disain: Laura Pappa, Elisabeth Klement. Tellija: Kumu kunstimuuseum. Teostus: Valmar Pappel, Andres Amos (Kumu kunstimuuseum)

Vello Asi nimelise tudengipreemia pälvis (valitakse žüriivälisena, ESLi juhatuse ning EKA sisearhitektuuri osakonna koostöös) Karolin Kull

Eesti Arhitektide Liidu preemiad 2018

Arhitekti aastapreemia: Vastseliina piiskopilinnuse palverännumaja.

Autorid: Toomas Adrikorn, Margit Argus, Margit Aule, Kaiko Kerdmann, Laura Ojala (KAOS Arhitektid). Konstruktsioonid: Constructive OÜ. Tellija: Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutus. Ehitaja: Eviko

Väikeobjekti preemia VÄIKE jagati võrdselt kahe objekti vahel:

Eisma sipelgakuuri juurdeehitus / Eisma väikevormid. Arhitekt: Indrek Allmann (Arhitektuuribüroo PLUSS). Tellija: Eisma Sadam

Installatsioon Tootem. Autorid: Aet Ader, Mari Hunt, Zane Kalnina, Kadri Klementi, Nele Šverns, Karin Tõugu (arhitektuuribüroo b210). Insener: Egon Kivi. Tellija: The Forks Renewal Corporation. Ehitaja: The Forks Renewal Corporation. Installatsiooni esitleti „Warming Huts: An Art + Architecture Competition on Ice“ installatsioonifestivalil Kanadas Winnipegis.

Eesti Maastikuarhitektide Liidu preemiad 2018

Aastapreemia: Maastikuarhitektuuribüroo TajuRuum.

Projektid: Annelinna kergliiklustee, autorid Terje Ong ja Robert Kähr ning peaprojekteerija Keskkonnaprojekt. Mäetaguse põhikooli välisruum, autorid Edgar Kaare, Liina Einla, Timo Saabas, Terje Ong. Naerumaa lasteaed ja linnaväljak, autorid Edgar Kaare ja Terje Ong.

Teemanti park, autorid Liina Einla, Edgar Kaare, Liisa Sekavin, Kerli Irbo.

Eripreemia helikunsti ja ruumi sünteesimise eest: Rekonstrueeritud Tartu kaarsilla esimene heli- ja valguskujundus.

Valgustamise ja helindamise tehniline kontseptsioon: Tipriit Valgusdisain OÜ, Audio System Design OÜ, Elinvar OÜ. Valgus- ja heliteosed: Martin Rästa, Aivar Tõnso, Liisi Küla, Roman-Sten Tõnissoo, Sten Saarits. Ehitaja: AS Trev-2 Grupp

Eripreemia sündmusruumi kujundamise eest: Jõululinn Tartu.

Programm ja projektijuhtimine: Tiigi Seltsimaja (Maris Peebo, Ragnar Kekkonen, Katrin Vask). Ruumiline kontseptsioon: Karin Bachmann (KINO maastikuarhitektid), Kerli Irbo (TajuRuum), Tartu linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakond, Tartu linnavalitsuse kultuuriosakond. Väikevormid: Tartu linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakond (Tõnis Arjus, Anna-Liisa Unt)

Tudengipreemia laureaat: magistritöö "Putukate linn - elurikkust toetav planeerimine".

Autor: Maarja Tüür, juhendajad Kristiina Hellström, Lauri Klein ja Kristi Grišakov

