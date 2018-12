Euroopa Komisjoni siseturu eest vastutav asepresident Andrus Ansip. Foto: Andras Kralla

Ansip: Euroopa Liit peaks Huaweid vältima

Euroopa Komisjoni siseturu eest vastutav asepresident Andrus Ansip ütles, et Huawei ja teised Hiina tehnoloogiatootjad ohustavad Euroopa Liidu tööstust ja turvalisust, kirjutas Reuters.

„Kas me peaksime olema mures Huawei ja teiste Hiina ettevõtete pärast? Jah, ma leian, et peaksime,“ ütles Ansip pressikonverentsil Brüsselis. Mõne päeva eest vahistati Kanadas USA palvel Huawei finantsjuht.

Lääneriigid on Hiina hiigelkompanii terava pilgu alla võtnud, kuna see on seotud Hiina valitsusega, kes võib tehnikafirmat ära kasutada luuretegevuses.

Ansip väljendaski muret, et Hiina tehnoloogiafirmadelt nõutakse koostööd Hiina luureteenistusega, näiteks tagauste lisamist, et võimaldada ligipääsu krüpteeritud andmetele.

Tema sõnul toodavad tehnoloogiafirmad ka kiipe, mida võidakse kasutada „meie saladuste kättesaamiseks“.

Saksamaa teatas täna, et tema ei poolda ühegi tootja välistamist 5G-mobiilivõrgu väljaehitamiselt.

Belgia küberturvalisuse keskus kaalub võimalust keelata Huawei tegevus riigis, vahendab Reuters lehtede L’Echo ja De Tijd uudist.