Äripäeva toimetuse hoone sai arhitektuuripreemia

Äripäeva kontor Lutheri masinasaalis. Foto: Andres Haabu

Eile välja kuulutatud arhitektuuripreemiate saajate seas oli ka Äripäeva koduks olev Lutheri masinasaal, mis sai sisearhitektide liidu aastapreemia.

„On rõõm näha, et iga aastaga muutuvad esitatud tööd eripalgelisemaks ja professionaalsemaks,“ sõnas tänavuse arhitektuuripreemiate auhinnatseremoonia peakorraldaja, Eesti Sisearhitektide Liidu juhatuse esimees Pille Lausmäe. „Kindlasti on siin oma osa selles, et erinevad tellijad ja arendajad tajuvad sisearhitekti rolli tähtsust hea lõpptulemuse saavutamisel. Et samavõrd kui sisearhitektuur vajab head arhitektuuri, ei ole mõeldav hea arhitektuur sisearhitektuurita. Olgu siis tegu eramuga Viimsis, kontorihoonega vanas tehases, ruumidega euroametnikele või pühamuga Lõuna-Eestis. Kõik on ühtviisi oluline ja moodustab selle keskkonna ja kultuuriruumi, kuhu me Eestis täna jõudnud oleme.”

Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemia pälvisid neli võrdse kaaluga objekti:

Kulla leerimaja. Autor: Liis Tarbe (Karlerik Tarbe). Vastutav arhitekt: Kalle Kadalipp (VMT Ehitus). Tellija: Halliste Vallavalitsus. Ehitaja: Silindia Ehitus

Lutheri masinasaal. Autorid: avaliku ala ja büroode sisearhitektuur – Hanno Grossschmidt, Tomomi Hayashi, Liis Voksepp, Marianna Zvereva, Anna Endrikson, Jüri Nigulas, Andres Ristov, Sander Treijar (Hayashi Grossschmidt Arhitektuur); kohvik, näituseala ja istumisalade sisearhitektuur – Kadri Tamme (Kadri Tamme Sisearhitektuur). Konstruktsioonid: Maari Idnurm, Merith Auksmann, Eerik Kask (Ekspertiis ja projekt). Tellija: Lutheri Ärimaja. Ehitaja: Nordecon

Eramu Viimsis. Autor: Kärt Tähema. Arhitektuur: Mateusz Kuo Stolarski (Tamizo Architects). Tellija: eraisik. Ehitaja: Nordecon Betoon

Näitus „Mõeldes labürindist. 50 aastat Tallinna graafikatriennaali” Kumu kunstimuuseumis. Autorid: Raul Kalvo, Helen Oja. Kuraatorid: Eha Komissarov, Elnara Taidre. Graafiline Disain: Laura Pappa, Elisabeth Klement. Tellija: Kumu kunstimuuseum. Teostus: Valmar Pappel, Andres Amos (Kumu kunstimuuseum).