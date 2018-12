Martin Villig: minge kooli juhtima

Heateo Haridusfondi ühe asutaja, Taxify kaasasutaja Martin Villigu sõnum juhtidele on, et kui elus on midagi juba saavutatud, siis miks mitte võtta ette järgmine etapp, minna mõnda kooli juhtima ning proovida seda tõesti paremaks teha.

Heateo Haridusfondi üks asutajaid, Taxify kaasasutaja Martin Villig, ja Heateo Sihtasutuse tegevjuht Pirkko Valge. Foto: Liis Treimann

Eesti ettevõtjad käivitasid äsja Heateo Haridusfondi nimelise filantroopiafondi, et pakkuda seemnekapitali uudsete lahenduste katsetamiseks Eesti hariduses.