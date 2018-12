Maanteed kolme- või neljarajaliseks?

Kuigi põhimaanteede neljarajaliseks ehitamine on olnud mitme erakonna üks peamisi valimislubadusi juba aastaid, on võib-olla realistlikum ehitada maanteed hoopiski paiguti kolmerajaliseks, leiab sotsiaaldemokraat Rainer Vakra.

Tallinn–Tartu maantee neljarajaliseks ehitamist on nii oodatud kui ka lubatud aastaid. Foto: Raul_Mee

Eesti Keskkonnaühenduste Koda pakub poliitikasoovitusena välja, et riik peaks loobuma ideest ehitada suuremad maanteed neljarajaliseks. Koja sõnul pole selline ehitus keskkonnasõbralik, ühtlasi on see väga kulukas ja tihtipeale piisab, kui osa maanteed teha paiguti kolmerajaliseks.

Sotsiaaldemokraat Rainer Vakra seda ideed pooldab. Ta sõnas, et teda panevad imestama inimesed, kes tihtipeale on näiteks Rail Balticu vastu, ent samal ajal pooldavad põhimaanteede neljarajaliseks ehitamist. Tema sõnul ei ole mitmerajalised maanteed sugugi keskkonnasäästlikud, kuna nii teedeehitus kui ka maanteede kasutamine ei ole kuidagi keskkonnasõbralik.

Ka sotside programmis on kirjas, et põhimaanteed tuleks ehitada paiguti kolmerajaliseks. Vakra tõdes, et peamiselt on see lubadus programmis rahalise kokkuhoiu tõttu. Nimelt on see tema sõnul odavam ja kiirem viis, kuidas teha maanteed odavamaks. Maanteede neljarajaliseks ehitamine on kallis projekt, mis võtab väga kaua aega.

Reformierakonna liige Kristen Michal pooldab seevastu põhimaanteede neljarajaliseks muutmist. Michal leiab, et küll taristuinvesteeringuteks ka raha leiduks. „Maanteeameti eelarve on üle 300 miljoni euro, ka sealt oleks võimalik lisarahastusega väiksemaid investeeringuid rahastada,“ tõi ta näite. „Ma arvan, et saab ka ilma laenuta maanteed ehitatud,“ ütles ta. Reformierakonna programmis on endiselt lubadus ehitada põhimaanteed neljarajaliseks.

Rainer Vakra ja Kristen Michal arutasid saates „Kuum tool“ maanteede laiendamise, põlevkivienergeetikast loobumise, pankade karmide rahapesu tõkestamise nõuete, katuseraha ja massimigratsiooni teemadel.