Konservatiivid avaldavad Mayle umbusaldust

Brexiti lepe on Briti konservatiivid tülli pööranud ning nii otsustas üks seltskond avaldada peaminister Theresa Mayle kui erakonna liidrile umbusaldust. Foto: SIPA/Scanpix

Briti konservatiivide seas suureks kärisenud erimeelsused saavad jätku täna, kui Briti parlamendi konservatiividest liikmed on otsustanud peaminister Theresa Mayle umbusaldust avaldada ja ta erakonna juhi kohalt maha võtta.

Eesti aja järgi peaks hääletus toimuma kella 20 paiku. Briti parlamendis on 315 konservatiivi ning May umbusaldamiseks peaks tema vastu hääletama 158.

Konservatiivse erakonna juhi väljavahetamiseks on tarvis, et vähemalt 48 konservatiivi kirjutaks alla Konservatiivse Partei 1922 Komitee esimehele Graham Bradyle saadetud kirjale, et May välja vahetada. Brady teatas hommikul, et vajalik arv konservatiive on koos.

BBC kirjutab oma allikatele tuginedes, et 174 konservatiivi on siiski May jätkamise poolt, 34 vastu. Samas on hääletus salajane, mistõttu miski pole kindel enne, kui tulemused tulnud. Kui umbusaldamine peaks aga ebaõnnestuma, näeb seadus ette, et Mayd kui partei juhti ei saa umbusaldada ühe aasta jooksul.

Kui umbusaldamine läbi läheb, tähendab see, et May ei juhi enam konservatiivset erakonda ning suure tõenäosusega saab Suurbritannia ka uue peaministri.

May on öelnud, et võitleb iga hinna eest selle eest, et ta saaks ametis jätkata. Brady on juba meediale öelnud, et kui May kaotab parteijuhi ja peaministri koha, ei lähe kaua, et Briti valitsusele uus juht leida.

May vastas sellele, et kui ta peaministri kohalt maha võetakse, tähendab see, et Brexit jääb venima ning võidakse sootuks tühistada. Samuti soovitas May, et parlamendi liikmed võiksid mõelda enne hääletamist riiklikule heaolule.

Suurbritannia justiitsminister David Gauke ütles täna, et kui May umbusaldamine läbi läheb, pikendab riik Euroopa Liidust lahkumiseks mõeldud aega.

May jaoks on Brexiti elluviimine osutunud enam kui valulikuks. Esmaspäeval teatas ta, et lükkab edasi teisipäevaks Briti alamkojas planeeritud Brexiti leppe hääletuse. Teisipäeval läks ta Haagi ja Berliini, et leppe kohta nõu küsida. Samas on keeruline mõista, mis oli May Euroopa-turnee eesmärk, kui Euroopa Liit on teada andnud, et ei soovi lepet uuesti arutama hakata ning praeguseks saavutatud lepe on parim võimalik. Välispoliitika ekspert Erkki Bahovski ütles intervjuus Äripäevale, et May plaan võis olla oma erakonnale näidata, et ta tegutseb Brexiti leppe nimel. Samuti ei välistanud Bahovski võimalust. et just konservatiivid saatsid May Euroopasse nõu küsima.