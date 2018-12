Kaubanduskoda pole rahul Reinsalu tankistidevastase eelnõuga

Kaubandus-tööstuskoda leiab, et justiitsminister on kavandatavate piirangutega liiale läinud. Foto: Raul Mee

Kaubandus- ja tööstuskoja hinnangul liigutakse tankistide kasutamist ettevõtluses vähendava eelnõuga õiges suunas, kuid praeguse eelnõuga kaasneb oht, et need piiravad põhjendamatult ettevõtlusvabadust.

Justiitsminister Urmas Reinsalu eelmisest aastast töös olnud eelnõu peaks vähendama pahatahtlikke pankrotte ja tankistide kasutamist. Näiteks lisatakse eelnõuga juhatuse liikmele täiendavad nõuded, mille kohaselt ei või ta olla mõne teise juriidilise isiku juhatuse liige, kui sellel ühingul on raamatupidamislikud aruanded, muud dokumendid või maksuaruanne esitamata.

See on koja hinnangul äärmiselt piirav neile, kes tegelevad tavapärase ettevõtlusega, kuid teatud probleemide tõttu ei ole esitanud aruannet. Seetõttu leiab koda, et aruannete mitteesitamise korral tuleks keelata isikul muu ettevõtte juhatuse liikmeks saamine, kui tegemist on korduva asjaoluga. Samas peaks registripidajal jääma alati kaalutlusõigus, leidmaks, kas juhatuse liige on tegelikkuses tankist või mitte.

Äriseadustikku muudetakse nii, et osaühingu osa võõrandamise tehing muutub tühiseks, kui osaühing, mille osa võõrandatakse, ei ole täitnud seaduses ettenähtud aruandluskohustust. Kaubanduskoda on konkreetse sõnastuse suhtes kahtleval seisukohal, kas selline lähenemine on õigustatud. Tegemist oleks omandi piiramisega, mis võib olla vastuolus põhiseadusega.

Samuti võib see tulevikus tekitada üleliigset halduskoormust nii ettevõtjatele kui ka riigiasutustele. Näiteks ei ole selge, kui kaugele tagantjärele võib osade võõrandamise tühistamist nõuda.