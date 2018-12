Raadiohommikus: pilk tulevikku roboti ja krati toel

TalTech ja ABB värskendasid kolmapäeval koostööletepet, kusjuures oma allkirja andis leppele ka ABB koostöörobot YuMi®. Milline on ABB ja TalTechi visioon tuleviku erialadest ja missugune on inseneeria tulevik, sellest räägime TalTechi inseneriteaduse dekaani Arvo Oorniga.

TalTech ja ABB värskendasid kolmapäeval koostööletepet, oma allkirja andis leppele ka ABB koostöörobot YuMi®. Foto: Shutterstock

Riiklik tehisintellekti ehk krati töörühm ootab ideid, kuidas tehisintellekti võiks kasutada Eesti elu edendamiseks ja majandusruumi arendamiseks. Selleks on pandud püsti uus veebileht kratid.ee. Milliseid ideid sinna oodatakse ja mida kratid Eestile head teha võiks, küsime riigikantselei diginõunikult Marten Kaevatsilt.

Neil ja teistel teemadel teevad juttu Ken Rohelaan ja Madis Aesma.

11.00-12.00 “Äripäev eetris”. Tänases saates räägime kummalisest rongiõnnetustest Venemaal, mis võib Eesti maksumaksja taskust haarata kümneid miljoneid eurosid. Kuidas selline asi juhtuda sai ja millised võivad olla juhtunu tagajärjed, uurimegi saates lähemalt. Lisaks võtame luubi alla Äripanga ümber toimuva – miks on pank finantsinspektsiooni tangide vahel ja mis seob seda Vahur Kraftiga. Räägime ka pesuärimees Indrek Rahumaa elust Londonis ja ambitsioonidest Hollywoodi staaride kaasamisel oma ärisse. Stuudios on ajakirjanikud Marge Väikenurm, Koit Brinkmann ja Birjo Must.

13.00-14.00 "Uus Maa kinnisvarasaade". Seekord võtame luubi alla Tallinna äärelinna korterituru. Uurime, kuidas erineb piirkondade vahel ruutmeetri hind, kuhu inimesed kolida soovivad ja kui suur on uusarenduste kõrval huvi vanade paneelmajade vastu. Külas on Uus Maa kinnisvarabüroo maaklerid Ave Klaser ja Egon Juhanson. Saadet juhib Kristi Kool.

15.00-16.00 "Sisuturundussaade". Luubi all on teema, kas sinu ettevõtte raha on kaitstud. Juttu tuleb case study'st, mis võib kaasa tuua sadadesse tuhandetesse ulatuva kahju. Kuidas kindlustada maksete laekumine? Mida teha pettuste vältimiseks? Selgitab KredEx Krediidikindlustuse juhatuse liige Mariko Rukholm.

