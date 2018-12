Kas tõesti müügisignaal?

USA riigivõlakirjade tulukõver on ümber pöördumas – kas see on nüüd lõpuks selge müügisignaal aktsiainvestorile?

Kaupleja vaatleb New Yorgil majandusnäitajaid. Foto: Zumapress/Scanpix

Viimase ligi 60 aasta jooksul on USA riigivõlakirjade tulukõvera pöördumisega (yield curve inversion) käinud alati kaasas aktsiaturgude ja majandusaktiivsuse langusfaasi algus. Oleme täna jõudnud olukorda, mil osaliselt saame juba rääkida sellisest pöördumisest. Kas see tähendab, et krahh koputab uksele?