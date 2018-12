Tänavused valusaimad reklaamiapsud

H&M alustas aastat räige reklaamiapsuga. Foto: Reuters/Scanpix

Sel aastal on mitmed ettevõtted silma paistnud suurte ja põhimõtteliste reklaamiapsudega, mis on tuntud brändide mainet kõvasti kahjustanud.

Ettevõtteid on süüdistatud reklaamide läbimõtlematuses, mis on kaasa toonud selle, et vaatajateni on jõudnud rassistlikud ning kultuurilisi eripärasid mitte austavad ega mõistvad reklaamid.