Lidl jahib järgmisi krunte

Lidl tuleb ka Mustamäel Mustika Keskuse külje alla. Foto: Judita Grigelytė

Lidl on omandanud Tallinnas uue maatüki Mustamäel, omandamisel on krundid Jõhvis ning hoonestusõigus Narvas. Senise juhatuse on asendanud Leedu Lidli juhatus.

Saksa odavketi Lidl jaoks on ostetud Tallinnas, Tartus ja Narvas krunte, mis asuvad kõik teiste toidupoodide naabruses. Kruntide nimekirja on lisandunud nüüd maatükk Mustamäel aadressil Karjavälja 12. Sinna tulev Lidli pood kerkib Mustika Keskuse külje alla, kus asub ka Mustamäe Prisma pood.