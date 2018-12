Marek Vahing. Foto: Andras Kralla

Danske asja prokurör: „Kuulge, sõbrad, see oli teadlik tegevus.“

Danske rahapesu kriminaalasja vedav riigiprokurör Marek Vahing meenutas, kuidas kriminaalasi hoo üles võttis.

„Kui varem vaadati rahapesuasja suhtumisega, et lihtsalt rahapesu, aga kui sinna juurde lisada vihjeid: „Kuulge, sõbrad, see oli teadlik tegevus. Polnud nii, et kogemata juhtus, ajad olidki sellised ja nõudmised teised.“ See oli tugev impulss, kus otsustasime, et otsime kogu oma info varasalvest üles, paneme kokku ja teeme ära,“ rääkis Vahing.