Las Vegases esitletava auto sees Eesti tarkvarafirma töö

Bamboo Appsi osa oli autosisene kasutajamugavuse visioon, mis põhines futuristlikul inimese ja masina vahelise suhtluse lahendusel. Foto: Dingo Photos, Rinspeed

Kuu aja pärast saab Las Vegases avalikuks täisautonoomne auto microSNAP, mille valmimises on osa ka Eesti tarkvarafirmal Bamboo Apps, teatas ettevõte.

Varem on Bamboo Apps teinud koostööd Škoda ja Jaguar Land Roveriga.

Šveitsi ettevõte Rinspeed AG astub uue aasta alguses Las Vegases CES 2019 raames avalikkuse ette täielikult isesõitva ideeautoga microSNAP. Rinspeedi üks partnereid ideeauto valmistamisel oli mobiilsusvaldkonna tarkvaraarendustele spetsialiseerunud Bamboo Apps, kes vastutas autosisese kasutajamugavuse visiooni loomise eest, mis põhines futuristlikul inimese ja masina vahelise suhtluse lahendusel.

Rinspeedi asutaja ja juht Frank M. Rinderknechti sõnul on nende jaoks kõikide projektide hing koostöö innovatiivsete partneritega, et teha ühiselt võimatu võimalikuks. “Pühendumus, kirg ja tahe luua ning eristuda on meile partnerite valikul olulised. Need omadused leidsime me ka Bamboo Appsis,” ütles Rinderknecht.

Bamboo Appsi juhi Igor Ponikarchiku sõnul on nad praegu ühed vähestest tarkvaraarendajatest, kel on praktiline kogemus, kuidas töötada välja erinevaid nutilahendusi täisautonoomsete autode jaoks.

“Koostöö Rinspeediga andis meile unikaalse kogemuse, kuidas luua täielikult isesõitvale autole juhtpaneeli ning disainida inimese ja masina vahelist suhtlust suurtel ekraanidel. Selle tööga saime me esitada oma nägemuse microSNAPi futuristlikust interjöörist, arvestades järjest olulisemaks muutuvat juhtimiskogemuse automatiseerimise ja arukate kaasjuhtide teemat. Soovime oma kogemusega ka teistele autotööstuse suurtegijatele tugevaks partneriks olla,” ütles Ponikarchik.

Bamboo Apps on OÜ Bamboo Group tütarfirma peakontoriga Tallinnas ja arenduskeskusega Valgevenes, Minskis.

Rinspeed on Šveitsi autolooja ja tuunija, mis lagul spetsialiseerus klassikaliste autode restaureerimisele ja moodsate autode, näiteks Porschede ja Subarute modifitseerimisele ja tuunimisele.

Alates 1991. aastast on nad ka disaininud igal aastal autonäituste jaoks kontseptautosid.