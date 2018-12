Raadiohommikus: ummik pakiäris ja panganduse tulevik

Kuidas liigub edasi pangandus 2019. aastal, räägib Äripäeva raadio hommikuprogrammis LHV kaardimaksete tootejuht Indrek Kaljumäe. Foto: Raul Mee

Jõuluaegsest ülekoormusest Omnivas ja tekkinud probleemide lahendustest räägib Omniva juhatuse liige ja pakiäri valdkonna juht Andre Veskimeister.

LHV kaardimaksete tootejuht Indrek Kaljumäe räägib pangandusvaldkonna arengutest peagi algaval 2019. aastal.

Stuudios on saatejuht Hando Sinisalu ja uudistetoimetaja Kaspar Allik.

Päev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Äripäeva ajakirjanikud Kristel Härma, Marge Väikenurm ja Priit Pokk vaatavad tagasi viimase nädala tähtsaimatele teemadele – kõneleme uutest arengutest Danske protsessis, Tallinnasse kerkivatest kõrghoonetest, Dividendi TOPist ning sellest, kas negatiivseid arenguid peaks ettevõtluses kommunikeerima või mitte.

13.00–14.00 "Fookuses on kindlustus". Saates räägitakse, miks peaks pensioni kogumine olema inimestele kohustuslik, miks pensionifondide tootlused on olnud kehvad ning milliseid muudatusi tuleks Eestis veel teha, et pensionisüsteemi raha juurde saada ning motiveerida inimesi senisest rohkem säästma. Saate külalised on sotsiaaldemokraadist riigikogu esimees Eiki Nestor, SEB elu- ja pensionikindlustuse juhatuse esimees Indrek Holst ning Eesti rakendusuuringute keskuse Centari vanemanalüütik Janno Järv. Saadet juhib Aivar Hundimägi.

15.00–16.00 "Ettevõtlusraadio". Selle nädala Investoriteliidu saates tuleb juttu ettevõtte kindlustamisest. Kuidas ja millal tuleks ettevõtet kindlustada, selgitavad meile KredEx Krediidikindlustuse juhatuse liige Mariko Rukholm ja If P&C Insurance ASi ettevõtete kindlustuse riskijuht Allan Kruus. Saadet juhivad Swen Uusjärv ja Mart Opmann.

