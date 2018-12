Äripäeva aasta tegijad

Äripäev valis enda seast välja Äripäeva aasta ajakirjaniku, aasta toimetaja ning aasta raadiosaadete tegija.

Aasta ajakirjanik – Kristel Härma

Tõeline uudiste ajakirjanik, esiküljelugude meister, kes lõi sel aastal eriti särama. Kristel on püstolreporter, kes oskab leida häid allikaid ja nad "laulma panna". Tal on kogu aasta vältel olnud mitmekesiseid ja palju tähelepanu püüdvaid lugusid. Ta vormistab teksti alati selgelt ja arusaadavalt. On valmis väga kiiresti reageerima ja järgmiseks päevaks ilmeka kaaneloo kirjutama. Temas on teravust ja entusiasmi.

Nominendid: Eliisa Matsalu, Kristjan Pruul, Marge Väikenurm.

Eliisa paistab toimetuses silma ääretu produktiivsuse ja mitmekülgsusega: ta kirjutab häid uurivaid lugusid, häid uudiseid ning lööb väga sisukalt kaasa raadio tegemistes. Ta on meeletult palju arenenud raadiotöös, tehes seda südamega. Eliisa artiklid avavad põhjalikult ja tasakaalukalt teema nüansse: olgu selleks ümbrikupalgad või riiklikud üürimajad. Eliisa on väga põhjalik, pühendunud ja analüütiline ajakirjanik.

Kui Kristjan läheb lugu tegema, peab ta teemast teadma vähemalt sama palju kui intervjueeritav. Pole võimalik, et allikas Kristjanile "koti pähe tõmbaks". Kristjan särab eriti siis, kui tal on suurem, raskem, rohkem pusimist ja ettevalmistamist vajav lugu. Ta on ülimalt produktiivne, kirjutab hästi ja oskab väga paljudel teemadel kolleegidele hüva nõu anda. Aasta üks säravamaid töid on intervjuu Ardo Hanssoniga, mille kohta ettevõtete ja börsijuhid ütlesid, et see oli nii hea ja asjatundlik, et nad ei uskunud, et selle tegi ajakirjanik.

Marge on Eesti üks parimaid uurivaid ajakirjanikke. Ta on stabiilselt väga tugev ja särab nii uurivate lugude kui ka uudiste kirjutamisel, samuti on teda hea kuulata raadios. Ta on osav allikatega suhtleja, õiglane ja terava sotsiaalse närviga. Tema lood on alati põhjalikult läbimõeldud, teemad on väga head ja mõjukad ning hästi välja mängitud.

Aasta ajakirjanik Kristel Härma intervjueerimas Paul Oberschneiderit. Foto: Andras Kralla

Aasta toimetaja – Viivika Rõuk

Viivika on äärmiselt usin toimetaja, kes süveneb lugudesse, näeb palju vaeva ja aitab alati kõiki. Sellest aastast uudistetoimetuse juhi rolli kandnud Viivika on end juhina kehtestanud ja tänu temale on uudistetoimetuse õhkkond muutunud väga tegusaks ja positiivseks.

Nominendid: Ülo Toomsalu, Anu Jõgi.

Ülo on täpne ja hoolas keeletoimetaja, kes räägib alati ajakirjanikega tekstis tehtavad muudatused läbi ja ka harib kolleege regulaarsete keelesäutsudega.

Anu närib läbi ka kõige raskematest tekstidest ja paneb need inimkeelde. Ajakirjanikud hindavad tema täpsust ja head tagasiside andmise oskust – isegi kui kirjutasid kokku sousti, ei tee Anu peapesu, vaid selgitab toetaval viisil, kuidas paremini teha.

Toimetajatest pälvis eraldi tunnustuse Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi. Aivar teeb kõike: juhib raadiosaateid, koostab TOPe, teeb ajakirjanikele koolitusi, asendab ajakirjanikke, kui nendega midagi juhtub. Nimekirja võibki koostama jääda. Aivarit teatakse toimetuses kui kõndivat entsüklopeediat, kes oskab nõu anda iga loo kohta, mis on kellelgi käsil.

Aasta toimetaja Viivika Rõuk. Foto: Erakogu

Aasta raadiosaadete tegija – Eliisa Matsalu

Eliisa on aastaga raadios väga palju arenenud, sealjuures ei ole tema entusiasm raugenud, vaid ta läheb ajaga järjest paremaks. Peale selle valmistab Eliisa iga saate ja hommikuprogrammi põhjalikult ette ning oskab saadete kõige tähtsama osa hiljem väga hästi välja mängida. Ta teeb suurepäraseid saateid poliitikutega ja väga heal tasemel hommikuprogramme. Tema saated ja intervjuud on alati hästi ette valmistatud. Ei pelga teravaid teemasid ja kehtestab ennast kindlalt nii peaministri kui ka mistahes tippettevõtjaga. Ta kuulab oma külalisi ja küsib neilt arvamust oma väidetele, ei esita väiteid sulatõena, vaid arutleb. Eliisal on väga meeldiv isikupärane hääl. Julge, aus ja empaatiline, igapäevaste uudiste toimetajana alati kursis päevateemadega. Lisaks tore kolleeg, kes alati aitab.

Nominendid: Liis Amor, Alyona Stadnik, Juhan Lang.

Liis on õige inimene õiges kohas. Selge diktsioon ja kõrvale hea kuulata. Ta on kohusetundlik ja püüdlik, teeb palju saateid ja osaleb tihti hommikuprogrammides. Pealegi on ta hääl raadio jaoks loodud.

Alyona paistab silma energia ja julgusega. Raadio ei ole tema põhitöö, aga tema häält on raadios palju kuulda. Ta võtab julgelt ette ja teeb ära, nii et on ka tehtud. Vähe sellest, nüüd on selgunud, et see raadiovärk suisa istub talle. Alyona on silmapaistev oma saadete turundaja ja allikate leidja – tema raadiohommikutes on inimesed, kes pole usual suspects. See on hindamatu väärtus.

Juhani valitud kõik teemad vastavad Äripäeva raadio formaadile, käsitlused on professionaalsed, saate teekond ideest podcast’ini on läbimõeldud ja tulemusele suunatud. Juhan on kohusetundlik, teistega arvestav ja mõnusa huumoriga kolleeg. Juhani hommikud on investorile kullaauk – kõige paremas mõttes meelelahutuslikul viisil antakse kiirelt ja ülevaatlikult infot, mida investor saab kohe samal hommikul töösse panna.