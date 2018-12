Riik sekkub miljoni euroga põlevkivikarjääri vaidlusesse

Valitsus plaanib reservist eraldada miljon eurot Ida-Virumaal Lüganuse vallas asuva Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjääri mäeeraldisel paiknevate kinnisasjade avalikes huvides omandamise ettevalmistamiseks ja omandamise kulude katmiseks, kirjutab ERR.

Kiviõli keemiatehas Foto: Eero Vabamaegi, Postimees/Scanpix

Kiviõli keemiatööstus alustas kinnisasja omanikega läbirääkimisi juba 2008. aasta sügisel, kuid tulutult, sest omanikud peavad kinnisasjadel asuvat põlevkivi enda omandiks.

Majandusministeerium on pöördunud kaevandamisalaste ekspertide poole, kes on seisukohal, et kui keemiatööstus ei saa mäeeraldiselt maavara väljata tervikuna selliselt, kui on kaevandamise loaga ettenähtud ruumikuju, jäävad eraomandis olevate kinnisasjade alad mäeeraldisest kaevandamata ning hiljem ei pruugi olla võimalik seda varu efektiivselt enam kätte saada.

Rahandusministeeriumi koostatud eelnõu seletuskiri ütleb, et riigi huvi on kindlustada, et riigile kuuluvat ressurssi kasutataks võimalikult efektiivselt ja et riik saaks sellest õiglast tulu.

"Arvestades õiguslikku põhjendatust, riigi poliitilisi valikuid erinevate strateegiadokumentide kaudu, erinevaid ajalisi surveid ning majanduslikku põhjendatust, on avalik huvi piisavalt tõendatud, et tingida riigi sekkumine ja algatada kinnisasja avalikes huvides omandamise menetlus," märgib seletuskiri, miks minnakse maid võõrandama.

