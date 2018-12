75aastane uuring: karjäär ja raha on teisejärgulised

Harvardi ülikooli pikaajalisest uuringust selgub, et karjäär ning raha on teisejärgulised ja ilma kvaliteetsete suheteta on väga raske õnnelik olla, vahendab Inc.com.

Harvardi ülikooli pikaajalisest uuringust selgub, et sügavad suhted on õnne ja hea tervise alus. Foto: Shutterstock

Arusaamine, mis on tegelikult tähtis, võib olla tänapäeva maailmas küllaltki keeruline. Nii karjääri kui ka eraelu joonel hoidmine võib vahel esitada suure väljakutse. Seda kõike võib olla liiga palju.