Venemaa võib elektrivõrgu sageduse hoidmise eest küsida miljoneid aastas

"Ega see pole olemuslikult ka midagi valet, sisuliselt nad osutavad meile sageduse reguleerimise teenust. Küsimus on arve suuruses," ütles Taavi Veskimägi. Foto: Mihkel Maripuu, Eesti Meedia/Scanpix

Baltikumi elektrisüsteemist lahkumise hirmus on Venemaa teinud Kaliningradi suuri investeeringuid, mille tagajärjel on see saanud naabrite elektrisüsteemist sõltumatuks. Seega on ka Balti riikide tähtsus Venemaaga samas sagedusalas muutunud ebaoluliseks, mis tähendab, et elektrivõrgu sageduse hoidmise eest võib Venemaa hakata edaspidi arveid esitama, kirjutab Postimees.

Eesti võrguhalduri Elering juht Taavi Veskimägi ütles lehele, et arve saamine on tõenäoline, iseküsimus kui suur see tuleb. Kui summa peaks ületama 30 miljonit eurot aastas, siis on targem omale sarnased süsteemid püsti panna.

Praeguses BRELLi süsteemis hoolitsevad 50hertsise sageduse hoidmise eest kiirusregulaatorid niinimetatud Volga hüdroelektrijaamade kaskaadil, selle teenuse eest pole Eesti seni maksnud.

Loe pikemalt Postimehest.