Eesti Pank: bitcoini hinnana on võimalik ette kujutada nii 100 kui ka 100 000 dollarit

Täpselt sama hästi on võimalik ette kujutada bitcoini hinnana nii 100 kui ka 100 000 dollarit, ütles Eesti Panga asepresident Madis Müller.

Madis Müller leiab, et krüptovaradel on Eestis maksevahendina ilmselt raskem läbi lüüa. Foto: Andras Kralla Jaga lugu:

Äripäev palus Eesti Pangalt kommentaari krüptoraha asjatundja Asse Sauga ennustusele, et bitcoin maksab kindlasti ühel päeval 100 000-200 000 dollarit. Ühtlasi leidis Sauga, et mitmes riigis (nt Brasiilia, Venezuela) on bitcoin kohalikust valuutast mõistlikum kasutada, sest oma raha ei suuda väärtust hoida.