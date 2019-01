Prokuratuur: kui riiklik sund muutub ahistavaks, tuleb sellest sundijale rääkida

Riigi peaprokuröri Lavly Perlingu sõnul on majanduskuritegude puhul kõige olulisem kannatanule ja vajadusel riigile varastatud vara tagasi tuua ning sellega on tehtud edusamme. Foto: Liis Treimann, Postimees/Scanpix Jaga lugu:

Majanduskuritegude uurimisel on oht, et prokuratuur läheb erinevaid tõkendeid kasutades üle piiri ning see seab ohtu normaalse majandustegevuse. Olukorrale loodetakse lahendust poolte omavahelise koostöö süvendamisest, prokuratuuri kompetentsi suurenemisest kui ka tehnoloogia arengust.

"Üldiselt võib öelda, et tõkendeid, mida prokuratuur kriminaalmenetluse tagamiseks kasutab, kasutatakse vahel ülemääraselt," nentis Ellex Raidla partner ja vaidluste lahendamise valdkonna juht Arne Ots Äripäeva raadio saates "Isemajandav Eesti". "Eestis on jooksvalt menetluses umbes 30 000 kuritegu ning küllap oleme tõesti nende lahendamisel ka eksinud ja üksikud juhtumid on olemas," tõdes riigi peaprokurör Lavly Perling.