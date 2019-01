Raadiohommikus: kas kehv tootlus peletab kogujat?

Teisipäeval tuleb hommikuprogrammi külla Tuleva juhatuse liige Tõnu Pekk, teemaks nagu ikka pensioni tulevik. Foto: Liis Treimann Jaga lugu:

Teisipäevase hommikuprogrammi külaline on Tuleva juhataja ja fondijuht Tõnu Pekk, kellelt küsime, kas Eesti pensionifondide mullused kesised tulemused peletavad kogujaid eemale. Uurime, mis on saanud ideest liberaliseerida väljamaksete korda ning kas Tuleval on jätkuvalt plaan tekitada turul elevust oma III samba fondiga?

Börsitoimetaja Liina Laks võtab kokku heitlikult alanud aasta maailma aktsiaturgudel ning sündmused, mis seda otse või kaude mõjutavad.

Äripäeva raadiohommikut veavad läbi värskete uudiste ja päevakajaliste teemadega Priit Pokk ja Igor Rõtov.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Saates räägivad suure raha liigutajad, millised head investeeringud on nad vanast aastast kaasa võtnud, millistest positsioonidest loobuvad ja milliste tootlusahvatluste järele sel aastal sukelduvad. Kas Hiina on juba hea koht investeerimiseks või kukub veel? Mida oodata Baltikumist ja Venemaalt? Kas Euroopa saab jalad alla? Ja kust ikkagi saada tänavu seda kõige paremat tootlust ja millest tuleks hoiduda?

13.00–14.00 "Eetris on Tallinna Ülikool". Äripäeva uue raadiosaate esimene külaline on Tallinna Ülikooli vilistlane ja Microsoft Eesti juht Mart Mäe. Räägime tema õpingutest ja karjäärist, uurime Microsoft Eesti siseelu ning selle suurkorporatsiooni tulevikuplaane. Saadet juhib Liis Amor.

15.00–16.00 "Äripäeva TOP". Saates räägivad Transocean Eesti OÜ juhatuse liige Margus Rool ja Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni juhatuse esimees Toomas Orutar, saadet juhib Juuli Nemvalts.

Ekspedeerimise teenus on tarneahela üks osa ja nõuab teenuse osutajalt ülimat tähelepanu ja täpsust, et kaubad jõuaks õigel ajal sinna, kuhu vaja. Eksimisi pole võimalik endale lubada, sest kaubamahu hulk sektoris on muljetavaldav.

Kuula raadiot otse SIIT.