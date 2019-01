PRFoods usub, et on madalseisust väljas

PRFoodsi 2018. aasta detsembri auditeerimata konsolideeritud käive kahanes aastaga ligi 20 protsenti ja müüdud kala kogus ligi 43 protsenti, teatas ettevõte.

PRFoodis juhatuse liige Indrek Kasela. Foto: Mihkel Maripuu, Postimees/Scanpix Jaga lugu:

Müügikäibe ja müüdud koguse kahanemine tulenes peamiselt Grupi Soome harus tehtud ümberkorralduste käigus lõpetatud tegevusest. Müügikäive oli detsembris 11,2 miljonit eurot.

Kokku 2,8 miljoni euro võrra kahanenud müügikäibest andis Trio Trading Ab Oy loobumine lõhe vahendusmüügist 2,0 miljonit eurot.

PRFoodis teatel ei ole grupisisesed ümberkorraldused veel lõpule viidud, kuid Trio Trading Ab Oy müügikäibe ja müüdud koguse väike, ent stabiilne kasv ettevõtte kõige nõrgemast kuust 2018. aasta septembrist alates lubab loota, et ettevõte on madalseisust väljas.

Grupi Inglismaa ettevõtete käive vähenes 0,4 miljonit eurot ja koguseline müük 27 tonni. Heimon Kala Oy, sh Överumans Fisk AB käive vähenes 0,3 miljonit eurot ja kogus 41 tonni. Eesti ettevõtete käive vähenes 0,1 miljonit eurot, ent koguseline müük kasvas 36 tonni.

Kolme suurima sihtturu käive oli detsembris 2018 kokku 10,1 miljonit eurot ning see moodustas 89,6% kogukäibest. Soome käive oli 7,5 miljonit eurot, s.o 66,5% kogukäibest, Suurbritannia käive 1,7 miljonit eurot, s.o 15,3% ja Eesti käive oli 0,9 miljonit eurot, s.o 7,8% kogukäibest. Ülejäänud käive jagunes Läti (0,3 miljonit eurot), Prantsusmaa (0,2 miljonit eurot), Belgia (0,1 miljonit eurot), Itaalia (0,1 miljonit eurot) ja muude riikide vahel.