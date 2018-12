PRFoods loob Hiiu Kaluriga kalakasvatuse rajamiseks ühisettevõtte

PRFoodsi kalakasvatuse plaanidega liitus Hiiu Kalur Foto: Mihkel Maripuu, Postimees/Scanpix

PRFoodsi kontserni kuuluv Saaremere Kala AS ja osaühing Tallinna Lihatööstus sõlmisid ühiste kavatsuste protokolli ühisettevõtte asutamiseks, mis hakkab tegelema ühise avamere kalakasvatuse rajamisega.

Osaühing Tallinna Lihatööstus kuulub AS-ile Direct Consulting, mille tütarettevõtjaks on AS Hiiu Kalur. AS Hiiu Kalur on 1991. aastal asutatud Eesti kalatööstusettevõtte, mis omab osalust seitsmes kalatöötlemise tehases ja on üks Eesti suuremaid kalapüügiettevõtteid. Samasse gruppi kuuluvad ka Veere ja Lehtma sadam ning Suursadam.

Ühisettevõtte abil viiakse kokku AS Direct Consultingu pikaaegne kalapüügi- ja töötlemise kogemus ning PRFoodsi kontserni suurte kalakasvatamise kogemus, et panustada ühisesse avamere kalakasvatuse rajamisse ja opereerimisse.

PRFoods sihib Hiiumaad

Juulis teatas Saaremere Kala, et esitas avamere kalakasvatuse kompleksi rajamiseks hoonestusloa taotluse. Kalakasvatuskompleks rajatakse Hiiumaa ja Saaremaa lähistele Hiiumaa rannikumerre, Tahkuna poolsaarest kahel pool paiknevatele potentsiaalsete vesiviljelusaladele.

Hoonestusloaga taotletakse luba avameresumpades vikerforelli kasvatuse kompleksi rajamiseks, aastase toodangu ehk juurdekasvuga hinnanguliselt 2050 tonni. Hoonestusluba taotletakse 50 aastaks.

Hiiumaal plaane paljudel

Ka Rootsi ja Soome suurim vikerforelli kasvataja Nordic Trout Ab sihib uue kalakasvanduse kohaks Hiiumaa rannikut, kus püsti panna Eesti suurim kalafarm. Ettevõttel on kavas Hiiumaal avamere kalakasvatusse investeerida 8-10 miljonit eurot.