Täna kinnitasid PRFoodsi aktsionärid viimase majandusaasta eest makstava dividendi. Foto: Andras Kralla

PRFoods avalikustas dividendi

Täna toimus PRFoodsi aktsionäride koosolek, kus otsustati maksta aktsionäridele 0,01 senti dividendi aktsia kohta.

Kokku makstakse välja 386 829 eurot. Kuna aktsia kaupleb praegu 0,54 euro juures, siis on dividenditootlus 1,85 protsenti. Täna on PRFoodsi aktsia Tallinna börsil odavnenud 1,8 protsenti. Täna teatas ettevõte ka oma kvartalitulemused, millest selgus, et puhaskasum vähenes märgatavalt.

Õigus dividendi saada on nendel, kes on kantud aktsionäride nimekirja selle aasta 28. detsembri seisuga. Õiguste muutumise päev (ex-date) on 27. detsembril ning sellest kuupäevast alates ei saa aktsiaid omandanud isik kõne all oleva majandusaasta eest dividende.

Dividendid makstakse aktsionäridele välja järgmise aasta 5. aprillil. PRFoodsi jaotamata kasum oli selle aasta 30. juuni seisuga 1,9 miljonit eurot.

Koosolekul osales kokku 21 aktsionäri ning nende hääleõigus moodustas 69 protsenti kõigist aktsiatest.

Ettevõtte aktsionärid otsustasid kinnitada ka 2017./2018. majandusaasta (18 kuud) aruande. Lisaks sellele kanti 5 protsenti puhaskasumist reservkapitali. Puhaskasum ulatus 57 000 euroni.