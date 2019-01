Peetri elanikud kardavad pargi asemel näha parklat ja "barakke"

Kavandatava pargi territoorium Peetri alevikus. Foto: Liis Treimann

Rae vallavalitsus algatas detsembris Peetri alevikusse plaanitud pargiala detailplaneeringu muudatuse, mis suurendaks sinna ehitada lubatud tervisekeskuse pindala pea seitse korda. Kohalikud kardavad, et kauaoodatud pargi asemel tulevad "barakid" ja parklad, vallavanema sõnul on see aga alusetu hirm. 31. jaanuaril toimub valla elanikele pargiala eskiisi tutvustamine.

Teema algatas Peetri elanike Facebooki grupis emotsionaalse postitusega kohalik elanik Veronika Nikolenko-Saar. "Tere naabrid! Ei saanud nüüd 2 ööd magada, teemaks meie Peetri park. Olen kohutavalt stressis, kuidas saab pargi asemel vaikselt teha uue detailplaneeringu ja panna sinna ärikeskuse üldpinnaga 2000 ruutmeetrit ja parkla 80 autole? Kuidas vaene Niinesaare, Kuldala, Aruheina, Pajusaare tee kannatavad liiklust veel 500 autole päevas? Meie lapsed on kasvanud, me naabritega (usun, et paljud Peetris) nii ootasime seda parki, kus saaks vanemad lapsed aega veeta. Miks on kõik salaja selja taga tehtud?" kirjutas Nikolenko-Saar.