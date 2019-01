Vaata, milliseid ettevõtteid töötajad kõige paremaks peavad

Tööportaali CVKeskus.ee iga-aastasest uuringust selgusid Eesti töötajate poolt enim armastatud tööandjad ehk ettevõtted, kus eestimaalased kõige enam töötada sooviks. Esikoha noppis Eesti Energia, keskmise suurusega ettevõtete seast valiti ihaldusväärseimaks Cleveron.

Eesti ihaldusväärseim ettevõte 2019 on Eesti Energia, teisele kohale tõusis Swedbank ja kolmandale kohale Telia Eesti. Swedbanki jaoks on tegu ajalooliselt kõrgeima kohaga parimate tööandjate tabelis. Varem on korduvalt piirdutud kõrge 3. kohaga.

CVKeskus.ee on uuringut korraldanud 8 aastat ning vaid aastal 2014 suutis Eesti Energia eest võidu haarata Skype Technologies, kes pidi tänavu piirduma 5. kohaga. Uute tulijatena on parimate tööandjate sekka suutnud kerkida Taxify OÜ ja Utilitas.

„Atraktiivne tööandja kuvand tekitab töövõtjates usaldust ja suurendab soovi ettevõttega liituda,“ kommenteeris uuringut CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt.

Henry Auväärt lisas, et ihaldusväärseimate tööandjate sekka kerkimiseks ei piisa vaid konkurentsivõimelisest palgatasemest, vaid nõuab juhtidelt tuntavat panust. „Peamine omadus, mida töövõtjad Eesti parimate tööandjate puhul kõrgelt hindavad on tööandja poolt loodud keskkond, kus töötaja tunnetab, et tal on võimalik end teostada, areneda ja karjääri teha. Lisaks pakub vastajate arvates ihaldusväärne tööandja head töötasu ja seal töötavad ettevõtlikud ning innovaatilised töötajad, kes vastutavad suurte asjade eest. Nad viivad koos meeskonnaga ellu olulist missiooni,“ kirjeldas Henry Auväärt uuringust selgunud ihaldusväärseimate tööandjate omadusi.

Viljandi tehnoloogiaettevõtte edu

Esimest korda otsustas CVKeskus.ee eraldi välja tuua ka keskmise suurusega ettevõtete edetabeli. Ihaldusväärseima 50 kuni 249 töötajaga tööandja tiitli haaras Cleveron, teise koha saavutas Starship Technologies ning kolmanda Veriff OÜ. Esiviisiku lõpetavad Helmes AS ja Proekspert AS.

Cleveron osutus lisaks uutele tulijatele TOP 20 Eesti ihaldusväärseima tööandja tabelis aasta suurimaks tõusjaks. 2018. aastal tuli Cleveron esmakordselt 20 ihaldusväärseima tööandja sekka ja maandus 19. kohal, aasta hiljem on nad kerkinud juba kuuendaks.

TOP 5 Eesti ihaldusväärseimat keskmise suurusega tööandjat

2019. a 2019. a Ettevõte Ettevõte 1 Cleveron AS 2 Starship Technologies OÜ 3 Veriff OÜ 4 Helmes AS 5 Proekspert AS

TOP 20 Eesti ihaldusväärseimat tööandjat