Haller: majanduselu reeglid segavad haridust

Kõige suuremad takistused haridussüsteemi muutmise juures on majanduselu reeglid, konkurents ja soov pidevalt teistest parem olla, leidis lastevanemate liidu juhatuse esimees Aivar Haller.

Laps läheb kooli, politseinik valvab. Foto: Erik Prozes Jaga lugu:

Sellised majandusest tuntud põhimõtted on tema sõnul kandunud üle haridusse ja kultuuri ja see on tõsine probleem, rääkis ta Äripäeva raadio hommikuprogrammis.