Browder võib Nordea rahapesu uurimiseks otsida abi Ameerikast

Bill Browder Hollandis. Foto: EPA

Hermitage Capital Managementi üks asjutaja Bill Browder, kes on viimased kümme aastat pühendanud asitõendite kogumisele Euroopa pankades toimunud võimaliku rahapesu kohta, ütles, et kui Euroopas uurimine ei edene, viib ta asja Ameerika Ühendriikidesse.

Browderi kogutud asitõendid on mänginud suurt rolli Danske rahapesu asjas, mida nüüd uuritakse ametlikult Taanis, Eestis ja USAs ning ka investorid on valmistumas kohtuasjadeks, mis võivad pangale tähendada miljardite dollarite suuruseid trahve. Kuna sel suunal asjad liiguvad, on Browder nihutanud fookuse Nordea peale, kus ta kahtlustab umbes 400 miljoni dollari musta raha liikumist.