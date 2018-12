Nordeas oodata muutusi: Rootsi aktivist-investor ostis sadade miljonite eest aktsiaid

Rootsi aktivist-investor Christer Gardell. Foto: EPA

Rootsi aktivist-investor Christer Gardell ostis 690 miljoni euro eest Nordea aktsiaid, kirjutas Kauppalehti.

Sellega saab Gardelli investeerimisfirma Cevian Capital pangas 2,3 protsendi suuruse osaluse.

Pressiteate järgi tahab Cevian „kätte saada Nordea potentsiaali ilma asjatute viivituseta“.

Aktivist-investor Gardell ütles, et on Nordeat juba pikalt jälginud. Cevian tahab kohta Nordea nimetamiskomitees ja on huvitatud koostööst teiste Nordea omanike, nõukogu ja juhtkonnaga.

Nordea praegune juht Casper von Koskull tundub olevat surve all. „Nordea esineb alla oma võimete ja on teistest pankadest maha jäänud,“ ütles Gardell eelmisel nädalal intervjuus Talouselämäle.

Nordea suurimast omanikust peab Gardell lugu. „Hindame väga Sampo tuumikjuhte Björn Wahlroosi, Kari Stadighit ja Torbjörn Magnussoni.”

Siiski näeb Gardell Nordea kulustruktuuris parandamisruumi, pank peaks endale seadma „auahne kulueesmärgi“. Tema sõnul ei ole mingit mõistlikku põhjust, miks peaks Nordea kasumlikkus olema konkurentidest kehvem. „Nordea peab tugevasti oma efektiivsust parandama ja kulusid kärpima.“

Pangakontserni OP aktsiastrateegi Antti Saari sõnul on Gardelli lisandumine panga aktsionäride hulka väikeinvestoritele vägagi positiivne. „Gardell on korduvalt tõestanud, et oskab leida aktsiaid, mis on alahinnatud, kuna neis on nõrku kohti. Peale selle, et Gardell need aktsiad üles leiab, käärib ta ka käised üles ja püüab asju paremaks muuta.“

Bloombergile ütles Gardell, et Nordea on muu pangandusega võrreldes 30 protsenti alahinnatud.

Nordea ja selle suurima omaniku Sampo nõukogu esimehe Björn Wahlroosi sõnul on Gardell teretulnud investor, kirjutas Dagens Industri.