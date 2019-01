Wahlroos ei soovita veel aktsiaid ostma hakata

Sampo ja Nordea panga nõukogu esimehe Björn Wahlroosi hinnangul on aasta alguse börside ettevaatlik tõus pigem n-ö surnud kassi põrge ja turgude ebakindlus igati põhjendatud, kirjutab Kauppalehti.

Björn Wahlroos käis 2015. aastal Äriplaani konverentsil esinemas. Foto: Andras Kralla Jaga lugu:

„Ma ei hakkaks veel aktsiate osakaalu suurendama. Viimastel nädalatel börsidel nähtud tõus tundub olevat nn surnud kassi põrge ehk ajutiseks osutuv kergendus,“ kirjutas Wahlroos Mandatum Life Journalis. „Igatahes ei tasu oodata, et börsil toimub mingi pikem tõus. Volatiilsus ja ebakindlus viitavad sellele, et riskitase on kõrge.“

Wahlroosi hinnangul ei ole pikem tõus maailmamajanduse olukorra tõttu võimalik. Eriti oluline on vaadata Hiinat, mille majandusraskused kajastuvad kiiresti ka Euroopas.

Hiina ja USA kaubanduslepet peab Wahlroos tõenäoliseks ja see tooks kergenduse. „Trumpiga saab asjades kokkuleppele jõuda, kui ta saab midagi vastu. Ja kui Hiinal on vaja majandusolukorra tõttu kokkuleppele jõuda, siis midagi sellist Trump ka saab,“ arvab Wahlroos.

Turgude kokkukukkumist ega mingit suuremat kriisi Wahlroos ei näe. „Olukord on täiesti teistsugune kui näiteks kümme aastat tagasi. Erinevalt aastast 2007 on pangandussüsteem tugevalt kapitaliseeritud ja meil pole selliseid ohtlikke tooteid, nagu olid subprime-eluasemelaenud siis.“