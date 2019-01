Eduka e-müügi lihtsad võtted

Tavapärast poodides käimist asendab üha rohkem internetis ostlemine. Nii on e-poed muutunud jaekaubanduse lahutamatuks osaks – kliendi meelitamiseks enda juurde saab aga järgida lihtsaid põhimõtteid.

E-poe loomisel on kõige tähtsam mõelda kasutajasõbralikkusele. Foto: EPA

"Laias plaanis ütlen, et jaekaubanduses on e-pood muutumas sama tähtsaks, nagu juba 15–20 aastat tagasi vaadati ettevõtete veebilehe olemasolu," rääkis digiagentuuride Levipro ja Wink arendusjuht Ants Liivat Äripäeva raadio saates "Kasvukursil". "Jaekaubanduses on praegu sama trend: peab olema veebiväljund ning kui tahad tõsisema kauplemise peale mõelda, on e-pood vajalik," lisas ta.