Euroopa Liit lihtsustas kaubamärgi registreerimist

Sel aastal saabub ülevõtmistähtaeg Euroopa Liidu määrusele, mis muudab oluliselt kaubamärkide registreerimisele esitatavaid nõudeid – juurde tuleb mitu uuendust, aga ka lihtsustusi.

Nüüd saab kaubamärgina registeerida muu hulgas liikumismärgi, näiteks joogi kindla liikumise või reaktsiooni. Foto: Joakim Klementi, Eesti Meedia / Scanpix Jaga lugu:

"Üks oluline kriteerium, mis läbi aegade on Euroopa Liidu õiguses olnud, ütleb, et kaubamärk peab olema graafiliselt kujutatav ehk selle peab saama panna paberile," rääkis advokaadibüroo Triniti partner Karmen Turk Äripäeva raadio saates "Triniti Eetris". "Samas sellega on tekkinud probleeme, näiteks kuidas sa paned lõhna paberile või kuidas registreerida erinevaid noodikirjas mitteväljendatavaid helisid nagu lõvimöiratus," osutas ta senini tekkinud probleemidele.