Veermäe keerab süsteemi pea peale

Sotsiaalkindlustusameti juhi Egon Veermäe ümber olevad arhiivimaterjalid tahavad kõik digiteerimist ja ta ei taha, et seda massi juurde tuleb. Foto: Liis Treimann

Natuke rohkem kui kaks aastat tagasi maksuameti asejuhi kohalt sotsiaalkindlustusameti juhiks saanud Egon Veermäe sõnul tuleb riigiteenuste pakkumise loogika pea peale pöörata.

Egon Veermäe ütles, et kui ta sotsiaalkindlustusametisse jõudis, oli see ajast umbes 15 aastat maas. Maksuametis oli tema sõnul näiteks riskianalüüs üks maailma parimaid, aga pärast seda läks ta organisatsiooni, kus sotsiaalteenuse ja hüvitiste kaudu jagatakse laiali väga palju raha, aga analüütika selle all on olematu. Vajadus uue süsteemi järele oli ilmselge. „Minul oli väga raske, sest meil puudus igasugune analüütiline võimekus," rääkis Veermäe.