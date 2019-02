Wendre: Otsustasime Amazonis jõuliselt turule siseneda

Wendre võttis kohe alguses teadliku otsuse Amazonis jõuliselt turule siseneda ning kasutati makstud turundust, et jõuda esilehele. Wendre e-kaubanduse juht Rainer Toome sõnul tõi edu ka atraktiivsete hindadega müümine.

Toome rääkis, et kui nad enda e-äri planeerisid, siis oli neil laual kaks suunda – kas luua oma e-pood või hakata müüma läbi teiste e-poodide.

“Mõlemal variandil on omad plussid ja miinused, aga otsus läbi teiste e-kanalite oma tooteid pakkuma hakata tuli peamiselt soovist kõigepealt katsetada, kuidas inimestele üldse meie tooted meeldivad,” rääkis Toome. Nad teadsid, et Amazonis müües liikluse ehk külastajate ja kasutajate pärast muretsema ei pea, kuna need on seal olemas. Wendre jaoks oli pigem küsimus selles, et millises Amazonis tooteid müüa ning milliste toodetega oma tegevust alustada.

“Pärast analüüsi selgus, et kõige väiksem konkurents ja kõrgem toote kvaliteedi ootus magamistoodete osas on Saksamaa Amazonis. Sealt me alustasimegi,” ütles Toome.

Wendre keskendus magamistoodete tootjana sellele, mida nad kõige paremini teha oskavad ehk siis analüüsiti tekkide, patjade ja madratsite turu olukorda. “Meie endalegi üllatusena selgus, et kõikides kategooriates on päris kenad käibed ja tõsiseid müüjaid meeldivalt vähe.”

Toome sõnul on iga algus raske, aga tugev ettevalmistus on ülioluline. „Uue müüjana pole sul sotsiaalset tagasisidet klientidelt ega müügi ajalugu. Oma konto ja toodete esialgne ülesseadmine on äärmiselt oluline,“ rääkis ta. Ta rõhutas, et kui sa pole 100 protsenti kindel, kas kõik on korrektne, siis ta soovitab kindlasti pöörduda mõne selle ala spetsialisti poole, kes konto ja tooted enne avalikuks minekut üle vaataks.

Wendret aitas agentuur Digital Merchant. „Nende ekspertiis ja kogemus aitas meil säästa tohutult aega ja vältida alustamisega kaasnevaid vigu, mis on kõik hiljem mõõdetav konkreetse rahanumbriga.“

Kasum tuleb

Toome rääkis, et nad võtsid kohe alguses teadliku otsuse agressiivsemalt turule siseneda. „Kasutasime Amazoni makstud turundust, et jõuda esilehele ja müüsime atraktiivsete hindadega,“ selgitas ta ning lisas, et selline tegevus viis suurte käibenumbriteni ja kattis kõik tegevusega seonduvad kulud. „Kasuminumbreid loodame näha 2019. aastal.“

Toome konkreetseid käibenumbreid öelda ei tahtnud, kuid ta ütles, et kõrgelt püstitatud eesmärk sai 95protsendiliselt täidetud. „Meiega on võtnud ühendust mõned Amazoni müüjad, kes on soovinud meie tooteid ka oma Amazoni poodides müüa. Toote edukas müük Amazonis on hea referents ja indikaator kõikidele edasimüüjatele, sest sotsiaalne tagasiside on tänapäevasele lõpptarbijale oluline ja lihtsustab toodete riiulitele jõudmist ka traditsioonilistes kanalites,“ rääkis Toome.

Täna tegeleb Wendres Amazoni asjadega 2 inimest. Toome sõnul on äärmiselt oluline, et Amazoniga tegelev inimene oskab kohalikku keelt. „Meie puhul on saksa keele oskus lausa kohustuslik, sest tarbijatel on igapäevaselt erinevad küsimused toodete, kvaliteedi või logistika osas.“ Toome rõhutas, et kõikidele kliendi küsimustele tuleb vastata 24 tunni jooksul.