Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €2.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,06%296,36
  • OMX Riga−0,29%916,96
  • OMX Tallinn0,09%2 021,13
  • OMX Vilnius−0,06%1 224,93
  • S&P 500−0,64%6 460,26
  • DOW 30−0,2%45 544,88
  • Nasdaq −1,15%21 455,55
  • FTSE 100−0,32%9 187,34
  • Nikkei 225−0,26%42 718,47
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,11
  • OMX Baltic0,06%296,36
  • OMX Riga−0,29%916,96
  • OMX Tallinn0,09%2 021,13
  • OMX Vilnius−0,06%1 224,93
  • S&P 500−0,64%6 460,26
  • DOW 30−0,2%45 544,88
  • Nasdaq −1,15%21 455,55
  • FTSE 100−0,32%9 187,34
  • Nikkei 225−0,26%42 718,47
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,11
  • 30.08.25, 14:38

Endine Ukraina parlamendi spiiker lasti Lvivis maha

Endine Ukraina parlamendi spiiker ja Euromaidani revolutsiooni üks võtmefiguure Andri Parubi lasti täna Lvivis maha, kirjutab Kyiv Independent.
Endine Ukraina parlamendi spiiker lasti Lvivis maha
  • Foto: Reuters/Scanpix
Politsei sõnul saadi hädaabikõne umbes keskpäeval. Parubi suri sündmuskohal.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Saated
  • 30.08.25, 11:45
Ehitamata aiad ja remondi ootel kodud. Sõjahirmu tunnistamist tajutakse argpüksluse ja reetmisena
Delfi uuriva toimetuse juht Holger Roonemaa ütleb, et pärast artiklitesarja sõjahirmust on nende poole pöördunud kümneid inimesi, kes jagavad lugusid sõja mõjudest oma elule. Omamoodi peksukotiks on saanud sõjahirmu tekkimises ajakirjandus.
  • PRO
Uudised
  • 26.08.25, 12:52
Euroopal on Venemaa võitmiseks üksainus usutav relv
Euroopa kaitsejõud võivad hakata Ukrainas rahu valvama, kuid Venemaa võitmiseks on tarvis teravalt rünnata.
Saated
  • 26.08.25, 10:58
Skeem kaitsetööstuses: ettevõtted reklaamivad lahinguvalmis droone, mis pole sõda näinudki
Ilma Ukrainas testimata on väga keeruline oma droone edasi arendada ja on oht konkurentidest maha jääda, rääkis kaitsetööstusettevõtte Defsecintel Solutions juht ja osanik Jaanus Tamm.
Uudised
  • 22.08.25, 18:54
Michal: oleme valmis saatma kompanii Ukrainasse rahuvalveks
Eesti on valmis osalema Ukraina rahuvalvemissioonis kuni ühe kompanii suuruse üksusega, vahendab Reuters peaminister Kristen Michali öeldut.
  • ST
Sisuturundus
  • 29.08.25, 12:24
Autode tellimine Euroopast: miks see on 2025. aastal mõistlik valik ja kuidas teha tark otsus
Autode tellimine Euroopast on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud. Põhjuseid on mitmeid: ostukäitumine on liikunud alates Covid-19 pandeemiast veebi, autot ei pea kohapeal otsimas käima, suurem mudelite ja varustusevalik ning nõudlus-pakkumus suhtest tulenevalt parem hinnatase. Ka Eesti maksukeskkond (CO₂-põhine automaks) suunab ostuotsuseid teadlikumaks – pelgalt ostuhinnast enam ei piisa, vaid vaadata tuleb kogukulu (TCO).

Hetkel kuum

Lili Kirikal püsis Ekspress Grupi finantsjuhina alla aasta.
Börsiuudised
  • 29.08.25, 09:31
Villig napsas Luigelt alles ametisse astunud finantsjuhi
Silvano suuromanik on ettevõtte Baltplast kaudu Toomas Tool. Silvano pesuäril oli keeruline saada oma Venemaa ja Valgevene ärid auditeeritud, kuid lõpuks see siiski õnnestus. Internetis on endiselt üleval ettekirjutus finantsinspektsioonilt, mida ettevõte seal enam näha ei taha.
Uudised
  • 29.08.25, 06:00
Toomas Tooli börsifirma vaidleb kohtus finantsinspektsiooniga
Börsifirma otsustas osta tagasi 30.09.2020 emiteeritud allutatud võlakirjad.
Börsiuudised
  • 29.08.25, 08:27
LHV ostab võlakirjad enne tähtaega tagasi
Pereettevõtete TOPi võitja kasvatas aastaga kasumit pea 50 miljonit
Uudised
  • 28.08.25, 18:37
Pereettevõtete TOPi võitja kasvatas aastaga kasumit pea 50 miljonit
Tabelis üle 400 perefirma
Threod Systemsi tegevjuht Arno Vaik sai ettevõtte väikeomanikuks.
Uudised
  • 29.08.25, 15:03
Eesti suurima droonitootja juhid said firma osanikeks
Rootsi printsessi Estelle´i jaoks koostatud kuninglik näidisportfell näitab ilmekalt, et investeerimise võlu ei seisne ainult numbrites, vaid ka pikaajalises kannatlikkuses ja oskuses mitte liiga vara headest ettevõtetest loobuda.
Investor Toomas
  • 29.08.25, 12:57
10 investeerimisideed Rootsi printsessi portfellist
Maakri kvartal, Tornimäe. Tallinn (EST). Foto: Andras Kralla, Äripäev/Scanpix Baltics
Uudised
  • 29.08.25, 08:01
Eesti majandus pöördus kasvule: SKP kerkis teises kvartalis
Analüütik: tarbimine ergutab, väliskeskkond pidurdab
Auto ost, müük ja vahetus ei pea piirduma üksnes Eestis pakutavate võimalustega, vaid uudistada tasuks julgelt ka Euroopa turul toimuvat.
  • ST
Sisuturundus
  • 29.08.25, 12:24
Autode tellimine Euroopast: miks see on 2025. aastal mõistlik valik ja kuidas teha tark otsus
Tartu firmas kerkis töötasu 4000 pealt 7500 peale. Juht: päriselu on tagasihoidlikum
Tartu firmas kerkis töötasu 4000 pealt 7500 peale. Juht: päriselu on tagasihoidlikum
Parroti interjöör.
Vanalinna prominentse minevikuga baar sulgeb uksed
USA New Yorgi Ida ringkonna prokurör Joseph Nocella ütles, et Eesti kodanikk varustas Vene sõjaväge kõrgtehnoloogilise elektroonikaga, pettes samal ajal USA ettevõtteid. „Meie prokuratuur ja õiguskaitsepartnerid kasutavad kõiki võimalikke vahendeid, et takistada Venemaa ebaseaduslikku ligipääsu USA tehnoloogiale, mis ohustab meie ja meie liitlaste julgeolekut,“ ütls ta pressiteate vahendusel.
Eesti andis USA-le üle Venemaale tehnoloogiat saatnud ettevõtja
Miljoniäri Lasnamäe paneelmaja korteris
Tartu firmas kerkis töötasu 4000 pealt 7500 peale. Juht: päriselu on tagasihoidlikum
Tartu firmas kerkis töötasu 4000 pealt 7500 peale. Juht: päriselu on tagasihoidlikum
Endine Ukraina parlamendi spiiker lasti Lvivis maha
Endine Ukraina parlamendi spiiker lasti Lvivis maha
On treenereid, kes ei lase üldse mängijatel rääkida, ütles Heiko Rannula. “Mina olen alati üritanud ikkagi jätta sellise õhkkonna, kus mängijad tunnevad, et neil on õigus õigel ajal, õiges kohas küsimusi esitada ja kaasa rääkida. Seal on ka jälle õrn piir,” rääkis ta intervjuus.
Korvpallikoondise peatreener: mõnikord tuleb öelda mängijale agressiivselt
Juhtimistarkust: firma peab otsustama, kas ta on äriettevõte või sotsiaalhoolekandeasutus
Kohus kuulutas suure osa Trumpi tollimaksudest ebaseaduslikuks
Kohus kuulutas suure osa Trumpi tollimaksudest ebaseaduslikuks
Finantsvaba investor Anu Lill usub, et paljud inimesed võiksid olla finantsvabad, kui nad oma varadega kavalamalt ümber käiksid.
Raadiohitid: Bali eri, kodubörsi parimad ja pensionidebatt
Silvano valgevene pesubränd Milavitsa.
Venemaal ja Valgevenes tegutseva Silvano müük ja kasum veeresid allamäge
Eesti energiatulevik: miks investeerivad ettevõtted üha rohkem salvestuslahendustesse
  • ST
Eesti energiatulevik: miks investeerivad ettevõtted üha rohkem salvestuslahendustesse
Rootsi printsessi Estelle´i jaoks koostatud kuninglik näidisportfell näitab ilmekalt, et investeerimise võlu ei seisne ainult numbrites, vaid ka pikaajalises kannatlikkuses ja oskuses mitte liiga vara headest ettevõtetest loobuda.
10 investeerimisideed Rootsi printsessi portfellist
Finantsvaba investor ja ettevõtja Madis Pajo.
Kullafond: Finantsvaba investor paljastas valemi vältimatu rikkuseni
PRFoodsi tehas Saaremaal.
PRFoodsi käive kasvas, kahjum vähenes
Nasdaq Tallinn.
Tallinna aktsiad aitasid Balti indeksil nädalat plussis lõpetada
Börsifirma otsustas osta tagasi 30.09.2020 emiteeritud allutatud võlakirjad.
LHV ostab võlakirjad enne tähtaega tagasi

Podcastid

Ehitamata aiad ja remondiootel kodud. Sõjahirmu tunnistamist tajutakse argpüksluse ja reetmisena
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Ehitamata aiad ja remondiootel kodud. Sõjahirmu tunnistamist tajutakse argpüksluse ja reetmisena
00:00
Äripäeva arvamusliider: teemad, mis panevad aju plahvatama
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider: teemad, mis panevad aju plahvatama
00:00
Frank Kutteri juht: esitame pankrotiavalduse, kahju ulatub sadadesse tuhandetesse
Hommikuprogramm
Frank Kutteri juht: esitame pankrotiavalduse, kahju ulatub sadadesse tuhandetesse
Tööst tingitud läbipõlemise või ärevuse korral saab nõuda tööandjalt hüvitist
Teabevara tund
Tööst tingitud läbipõlemise või ärevuse korral saab nõuda tööandjalt hüvitist
Statistikaameti juht: tegelik palgakasv jääb 6–7 protsendi vahemikku
Hommikuprogramm
Statistikaameti juht: tegelik palgakasv jääb 6–7 protsendi vahemikku
Mapri Ehituse juht: müügitulu sel aastal kasvab, aga marginaal langeb
Hommikuprogramm
Mapri Ehituse juht: müügitulu sel aastal kasvab, aga marginaal langeb
03.09.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
04.09.2025 Läbirääkimiste praktikum 1
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 1
8 akadeemilist tundi
09.09.2025 Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
Äripäeva Akadeemia
Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
8 akadeemilist tundi
(09.09.2025, 10.09.2025, 23.09.2025, 07.10.2025, 28.10.2025) Finantsteadmiste kool juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Finantsteadmiste kool juhtidele
40 akadeemilist tundi
11.09.2025 Ajajuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Ajajuhtimine
8 akadeemilist tundi
11.09.2025 Exceli baaskoolitus
IT Koolitus
Exceli baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
11.09.2025 Börsikauplemisega alustamine
Äripäeva Akadeemia
Börsikauplemisega alustamine
8 akadeemilist tundi
16.09.-17.09.2025 Praktilise projektijuhtimise koolitus edasijõudnutele
IT Koolitus
Praktilise projektijuhtimise koolitus edasijõudnutele
18 akadeemilist tundi
18.09.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
25.09.2025 Läbirääkimiste praktikum 2
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 2
8 akadeemilist tundi
30.09.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
01.10.2025, 04.11.2025, 03.12.2025, 13.01.2026, 10.02.2026, 10.03.2026 Juhtimiskompass
Äripäeva Akadeemia
JUHTIMISKOMPASS
48 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Börsiuudised
  • 29.08.25, 09:31
Villig napsas Luigelt alles ametisse astunud finantsjuhi
2
Uudised
  • 29.08.25, 06:00
Toomas Tooli börsifirma vaidleb kohtus finantsinspektsiooniga
3
Uudised
  • 28.08.25, 18:37
Pereettevõtete TOPi võitja kasvatas aastaga kasumit pea 50 miljonit
Tabelis üle 400 perefirma
4
Börsiuudised
  • 29.08.25, 08:27
LHV ostab võlakirjad enne tähtaega tagasi
5
Uudised
  • 29.08.25, 15:03
Eesti suurima droonitootja juhid said firma osanikeks
6
Uudised
  • 28.08.25, 12:51
Konkurent Eesti suurimas sigalas avastatud katkust: “Eesti sealihaga on nüüd olukord halb. See on fakt”
Lisatud ministri kommentaar

Viimased uudised

Uudised
  • 30.08.25, 15:00
Raadiohitid: Bali eri, kodubörsi parimad ja pensionidebatt
Uudised
  • 30.08.25, 14:38
Endine Ukraina parlamendi spiiker lasti Lvivis maha
Uudised
  • 30.08.25, 13:57
Vanalinna prominentse minevikuga baar sulgeb uksed
Intervjuu
  • 30.08.25, 12:51
Korvpallikoondise peatreener: mõnikord tuleb öelda mängijale agressiivselt
Juhtimistarkust: firma peab otsustama, kas ta on äriettevõte või sotsiaalhoolekandeasutus
Saated
  • 30.08.25, 11:45
Ehitamata aiad ja remondi ootel kodud. Sõjahirmu tunnistamist tajutakse argpüksluse ja reetmisena
Uudised
  • 30.08.25, 10:39
Kohus kuulutas suure osa Trumpi tollimaksudest ebaseaduslikuks
  • ST
Sisuturundus
  • 30.08.25, 10:15
Tehingunõustajad: aasta algus on olnud tegus, hoog ei näita raugemise märke
Uudised
  • 30.08.25, 10:02
Eesti andis USA-le üle Venemaale tehnoloogiat saatnud ettevõtja
Miljoniäri Lasnamäe paneelmaja korteris
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025